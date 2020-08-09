Polis başarılı

Suna ERDEN

Girne’de iş arkadaşının parasını çalan Uğur Akyol ülkeden çıkış yapmak isterken yakalandı.

İş yerine ait lojmanda birlikte kaldığı arkadaşının yastık altında sakladığı 15 bin TL ile dolabında muhafaza ettiği 50 bin Özbek Somu parayı çalan Akyol’u güvenlik kamerası görüntüsü ele verdi. Parası çalınan Bekhzodbek Abdullaev’in hırsızlık olayından önce odasına güvenlik kamerası taktığı, zanlının bu sayede yakalandığı belirtildi.

Girne Limanı’ndan çıkış yaparken gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Girne'de Karakız Sokak’ta bir iş yerine ait lojmanda son zamanlarda hırsızlık olayları yaşandığını, bu nedenle Bekhzodbek Abdullaev’in kendi odasına güvenlik kamerası yerleştirdiğini söyledi.

Polis, 27 Temmuz 2020 tarihinde Bekhzodbek Abdullaev’in yastığının altında sakladığı 15 TL ve dolabında kıyafetlerinin arasında muhafaza ettiği 50 bin Özbek Somu paranın çaldığını söyledi.

Polis, daha önceden odasına kamera takan Abdullaev’in görüntüleri izlediğini, iş arkadaşı Uğur Akyol’un hırsızlık yapan şahıs olduğunu tespit ederek, şikâyetçi olduğunu kaydetti.

Polis, şikâyet edilen zanlının kayıplara karıştığını, önceki gün ise Girne Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

