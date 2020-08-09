Girne’ye bağlı Çatalköy’de dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 69 yaşındaki Celal Bayar hafif yaralandı.

Kaza, yönetimindeki JA 269 plakalı araç ile Beşparmaklar Caddesi üzerinden Girne istikametine doğru seyreden Celal Bayar’ın yolun solunda durup U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada, o esnada arkasında aynı yöne doğru seyreden Selen Berova (K-42) yönetimindeki PV 944 plakalı aracın önünü tıkayıp çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan JA 269 plakalı araç sürücüsü Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.