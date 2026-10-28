Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 24 Ekim’de yapılan milletvekili aday belirleme ve sıralama seçim sonuçlarını beğenmediği için partiye hakaret edenlere tepki gösterdi. Üstel, “Sonuçları veya listedeki yerini beğenmediği için partisine iftira atmak, yapılan seçime gölge düşürmek ve partisine hakaret etmek asla kabul edilemez. İtirazı olan itirazını yapar. Her itiraz değerlendirilir. Ama kimsenin kendi sonucundan hareketle binlerce üyemizin iradesini yok saymaya hakkı yoktur” dedi.

Kontenjan adaylarla birlikte 80 kişinin yer aldığı bu süreçte, 50 kişilik milletvekili aday listesini oluşturacaklarını ifade eden Üstel, bunun da doğal olarak 30 kişinin listenin dışında kalması anlamına geldiğini belirtti. Üstel, “Seçilemeyen arkadaşlarımızın üzüntüsünü anlayabiliriz. Emek verdiler, çalıştılar, bir beklentiyle bu yarışa girdiler. Ancak bir seçim yapıldı. Bu seçimde kararı da üyelerimiz verdi.” dedi. Rekorlar kırarak, sandığa giden 8 bin 929 üyenin ortaya koyduğu iradeye sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğunu kaydeden Üstel, “Bütün gününü bu seçime ayıran, ailesinden ve zamanından fedakârlık yaparak, oy kullanmaya gelen üyelerimizin kararını değiştirmemizi kimse beklemesin. Üyelerimizin iradesi hepimiz için bağlayıcıdır. İstediğimiz sonuç çıktığında da bağlayıcıdır. İstemediğimiz sonuç çıktığında da bağlayıcıdır.” ifadelerini kullandı. Seçimin ardından bazı itirazları ve bazı milletvekillerinin adaylıktan çekilmeye ilişkin açıklamalarını kendisinin de basından öğrendiğini belirten Üstel, “Aday olmak da adaylıktan çekilmek de kişisel bir karardır. Herkes kendi kararını verir, sorumluluğunu da taşır. Ancak sonuçları veya listedeki yerini beğenmediği için partisine iftira atmak, yapılan seçime gölge düşürmek ve partisine hakaret etmek asla kabul edilemez. İtirazı olan itirazını yapar. Her itiraz değerlendirilir. Ama kimsenin kendi sonucundan hareketle binlerce üyemizin iradesini yok saymaya hakkı yoktur.” dedi.

Hiçbirimizin kişisel siyasi hedefleri, UBP’nin üzerinde değildir

Önce herkesin kendisine bakması gerektiğini kaydeden Üstel, şöyle devam etti: “Son dönemde ne yaptığını, üyelerimizle nasıl bir ilişki kurduğunu, sandıktan neden böyle bir cevap aldığını kendi değerlendirecek. Kendi yaptıklarını sorgulamadan, üyelerimizin tercihinin nedenlerini düşünmeden partisine hakaret edenlerle yolumuz aynı değildir. Bu parti hepimizin emeğiyle bugünlere geldi. Hiçbirimizin kişisel siyasi hedefleri, Ulusal Birlik Partisi’nin üzerinde değildir.” UBP Genel Başkanı Üstel, ön seçimde oy kullanan bütün üyelere ve yarışa katılan bütün aday adayı arkadaşlarına, süreci yöneten divana, sandık kurullarına, ilçe örgütlerine, kadın ve gençlik kollarına, güvenliği sağlayan polislere ve gün boyunca görev yapan bütün çalışanlara teşekkür etti. Üstel, “Herkes büyük bir emek verdi. Hep birlikte partimize yakışan bir seçim gerçekleştirdik. Şimdi aynı kararlılıkla, aynı inançla önümüze bakacağız. Çünkü bu ülke için yapacağımız daha çok iş var. UBP çalışıyor. Çalışmaya da devam edecek.” dedi.



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UBP’nin milletvekili adaylarının listesi açıklandı

İlk sıralar eskilerin

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 50 milletvekili adayını açıkladı.

UBP, yazılı açıklamasında, “Dünden güçlü, yarına hazır bir KKTC” parolasıyla 2026 Genel Seçiminde iktidarın en güçlü adayı olduğunu kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi milletvekili aday listesi şu şekilde:

Lefkoşa

Faiz Sucuoğlu Ahmet Savaşan Hüseyin Ballı Sadık Gardiyanoğlu Hasan Sapsızoğlu Olgun Amcaoğlu Emre Dalgıç Hasan Taçoy Alişan Şan Berhan Ongan Zorlu Töre Şerife Ünverdi Özlem Bendaşan Serap Topal Havva Dağsever Betül Peyravi

Gazimağusa

Oğuzhan Hasipoğlu Sunat Atun Neriman Kaşif Hüseyin Çavuş Melih İlktuğ Dursun Oğuz Hamit Fırat Kalfaoğlu Hakan Dinçyürek Lütfü Oflaz Elif Abiç Sultan Vural Ayşe Demir

Girne

Ünal Üstel Kutlu Evren İlgen Bağcıer Özdemir Berova Özcan Hüdaverdi Hasan Küçük Kaan Resa Saçar Mehmet Hulusioğlu Murat Karalar Alev Ecevit Vesile Erdoğan Sinem Arıca

İskele

Yasemi Öztürk Nazım Çavuşoğlu İsmail Demirci Emine Uzun Emrah Yeşilırmak

Güzelyurt

Ali Pilli İbrahim Ürcan Ziya Öztürkler

Lefke