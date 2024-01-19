Kaçmak istedi ama başaramadı

Gönyeli’de devriye gezen ekipler tarafından tespit edilen Nijerya uyruklu James Touchkuwu Oneyemasan uyuşturucu suçundan tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, detaylar aktarıldı. Zanlının polisi görünce kaçmaya çalıştığı, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandığı, hem evinde hem de aracında uyuşturucu bulunduğu açıklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru, Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin 17 Ocak 2024 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Gönyeli’de yaya olarak yürüyen zanlıyla kimlik kontrolü yapmak için durdurmak istediğini söyledi. Polis, zanlının ekipleri fark edince koşarak kaçmaya başladığını, yaşanan kovalamaca sonucu makul kuvvet kullanılarak, yakalandığını açıkladı. Polis memuru, zanlının Gönyeli’deki evinde yapılan aramada 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Polis, zanlının ikametgahının önünde park halindeki aracında yapılan aramada ise 10 gram daha hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.