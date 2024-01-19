Rekor artış

Rum Turizm Müsteşarı Kostas Kumis, 2023 yılında Güney Kıbrıs’a giden turistlerin sayısında 2022 yılıyla kıyaslandığında önemli bir artışın olduğunu açıkladı.

Kumis, İstatistik Dairesi tarafından yayınlanan verilere göre; 2022 yılında Güney Kıbrıs’a

3 milyon 201 bin turist gittiğini ve 2023’te yüzde 20,1’lik bir artışla rakamın 3 milyon 845 bine ulaştığını belirtti.

Haravgi gazetesi; rekor sayıda turistin Güney Kıbrıs’a gittiği 2019 yılıyla kıyaslandığında, 2023 yılında Rum kesimine giden turistlerin bu rakama yaklaştığını ve 2023 yılındaki rakamın 2019 yılındaki rakamdan (3 milyon 976 bin 777) yalnızca yüzde 3,3 daha az olduğunu da belirtti.

2023 yılıyla ilgili rakamlara bakıldığında, Birleşik Krallık'ın Güney Kıbrıs’a giden bir milyon 302 bin 125 turistle ilk sırada olduğu ve 410 bin 607 turistle bunu İsrail’in izlediği de kaydedildi.

Kuzeyde tam netlik yok

Kuzey Kıbrıs’ın turizm rakamlarıyla ilgili herhangi bir netlik bulunmuyor. Bakanlığın istatstik verilerinde Ocak-Kasım dönemine ait yolcu sayısı veriliyor.

Buna göre 2023 yılın Ocak-Kasım 11 aylık döneminde adaya gelen yolcu sayısı bir milyon 687 bin oldu. Bunun bir milyon 374 bini Türk vatandaşları, 313 bini ise yabancılar.

Yabancılar içinde ilk sırayı 46 bin 714 ile Ruslar, ikinci sırayı 38 bin 287 ile İranlılar, üçüncü sırayı 22 bin 402 ile İngilizler oluşturuyor.