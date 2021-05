‘Kademeli’ açılım

Sağlık Üst Kurulu, Coronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararları dün açıkladı. Buna göre; 27 Mayıs’tan itibaren Pazar dahil her gün sokağa çıkma yasağı 23.00 ile 05.00 arasında uygulanacak. Lokantalar ve meyhaneler 22.30’a kadar açık kalabilecek. Ayrıca canlı müzik yapılabilecek. Yeni kararlara göre 17 ile 27 Mayıs döneminde sokağa çıkma yasağı saat 22.00’de başlayacak.

Plajlara girişleri ‘ağır şartlara’ bağlayan kurul, maske ve hijyenin yanı sıra kişiler arasında bir buçuk metre mesafe şartı getirdi. Bugün başlayan Bayram kutlamaları çerçevesinde 10 kişiyi aşan ziyaretlerin yasak olduğu da belirtildi.



İşte ek tedbir kararları

17.05.2021 tarihine kadar Çarşamba-Cumartesi saat:21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat:21.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devamı önerilmektedir.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10:00-20:30 saatleri arasında hizmet vereceklerdir. Marketler 07.00-20.00 saatleri arasında açık olacaktır.

Pazar günleri:

-Eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

- Restoran, kafe, pastane ve meyhanelerin yalnızca paket servisleri açık olacaktır.

Ülkemizde vaka sayılarında azalma görülmesi nedeniyle 17.05.2021 tarihinden itibaren sokağa çıkma yasağı kararının “Pazartesi-Cumartesi saat:22.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat:22.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.

17.05.2021 tarihinden itibaren ise perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-21.00 saatleri arasında; marketler 07:00-21:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10.00-21.30 saatleri arasında hizmet vereceklerdir

Ayrıca ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde sokağa çıkma yasağının “27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren haftanın tüm günleri için saat:23.00 ile 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.

-Kapalı alanlarda eylem, miting ve törenlerin yapılmaması, açık alanlarda düzenlenecek eylem, miting ve törenlerin ise azami 150 kişi ile yapılması uygundur.

17.05.2021 tarihinden itibaren restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabilecektir.

-Canlı müzik yapacak müzisyenler her yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir.

Açık alanda bulunan yüzme havuzlarının belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür.

Plajların belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu el bilekliği ile ev karantinası kriterleri 60 yaş üstü kişiler, 18 yaş altı çocukları kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Ülkemizde vaka sayılarının düşüş gösterdiği bu dönemde bulaşın tekrar artmasını engellemek, önümüzdeki günleri kazanmak ve ailelerimizi korumak adına Bayram ve aile ziyaretlerinin ev içerisinde azami 10 kişi ile sınırlandırılarak aile kapsamında kutlanmasına karar verilmiştir.

Ülkemizde Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan kişiler, 10 gün karantinaya tabi olacaklardır. 10 günün bitiminde temaslı kişilerden alınacak PCR test sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacaktır.

11.05.2021 tarihinde yapılan haftalık Covid 19 verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir

-Devlet ve özel okullarda, 12. Sınıfların yüz yüze eğitimlerinin devam etmesi uygun görülmüştür. Okulların antijen testleri ile taramaları gerçekleştirilecektir.

-Kreşlerde(3,4,5 yaş) ve 12. Sınıflarda görev alan öğretmenler ve çalışanlar, belirtilen istasyonlarda yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

-Açık ve kapalı alanlarda doğum günü, nişan, parti, piknik v.b. etkinlikler kesinlikle yapılmayacaktır. Ev içinde yapılacak olan her türlü sosyalleşme faaliyetleri ise azami olarak 10 kişi ile sınırlandırılacaktır. Aksinin tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

-Ülkemizde toplu ibadetlerin ve iftar yemeklerinin yapılmamasına karar verilmiştir.

-Karantina kapasitesi göz önüne alındığında, Maliye Bakanlığı tarafından ülkemize gelecek kişilerin karantinada kalmasının sağlanması kaydı ile ülkemize düzenlenecek uçak seferlerine günde azami 4 uçuş ve her uçuşta en fazla 200’er kişi bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi, gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 75’er kişi(askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.

-Charter seferler ile bileklik uygulamasına tabii tutulmak koşuluyla 3 gecelik kapalı otel turizmi yapacak ve hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak olan oteller, ne konaklamak amacıyla ne de otel içerisinde bulunan restoran,cafe v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışardan müşteri kesinlikle kabul etmeyecektir. Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır. Bu kapsamda kapalı otel turizm için haftada azami 6 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür. Otel çalışanları her yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Otel çalışanları müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına mütakip otelden ayrılabileceklerdir. Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklarıdır.

Ayrıca Ramazan Bayramı dolayısı ile bir defaya mahsus 3 gecelik kapalı otel turizmi için 12.05.2021 tarihinde 6 uçuş, 13.05.2021 tarihinde 4 uçuş charter sefer düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Canlı müzik yapılabilecek

-Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleri ile dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanımına devam edilecektir. Ancak belirtilen sektörlerde nargile kesinlikle kullanılmayacaktır.

-Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanımı devam edecektir. Ancak belirtilen sektörlerde oyun oynatılmayacak (kağıt, okey vb.), varsa nargile kesinlikle kullandırılmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler her yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir.

- Marketlerde, perakende ve mağazacılık hizmetlerinde görev yapan kişiler her yedi günde bir PCR veya antijen testlerini yineleyeceklerdir.

- Bet ofisler hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Ofislerin kapalı alanlarının üçte biri çalıştırılabilecektir. Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler her yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir.

- Özel eğitim merkezlerinin faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiştir. Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her yedi günde bir PCR testlerini yineleyecektir.

- Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircisiz müsabakalarının (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görülmüştür.

- Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının yapılması ve 17.05.2021 tarihinden itibaren seyircisiz müsabakaların başlanması uygun görülmüştür. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütname imzalanacaktır.

- Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücülerinin ve lisanslı yüzücülerin antrenmanları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecektir. Açık alanda bulunan yüzme havuzlarının ek-1 de belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür.

-Plajların ek-2 de belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür.

-Son 14 gün içerisinde Hollanda, Brezilya, Hindistan, Ukrayna, Sırbistan ve Afrika’da bulunan kişilerin 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür.

- Hindistan, Brezilya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Siera Leone, Kamerun ülkelerinde artan vaka sayıları nedeni ile 24.05.2021 tarihinden itibaren son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve ülkemize gelmek isteyen kişilerin (KKTC vatandaşları hariç) alınacak olan ikinci bir karara kadar ülkeye girişlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

-Kapalı spor salonları (fitness, bireysel) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Spor salonlarında görev yapan kişiler yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Bu salonlar saat 06.00’dan itibaren hizmet vermeye başlayabilecektir. Dans okulları, müzik ve buna benzer okul ve kurs etkinlikleri yapılmayacaktır.

Ev karantinası kuralları

-Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu el bilekliği ile ev karantinası kriterlerine göre;

-60 yaş üstü kişiler

-18 yaş altı çocuklar

-Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği

-İmmünsüpresif tedavi alan hastalar

-Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar

-1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar

-3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar

-Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler

-Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler

-Otizm spekturumu,

-Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)

-Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar

-Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler

-Organ ve kök hücre nakilli hastalar

-Gebelik

- Yurtdışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrenciler el bilekliği ile karantina sürelerini evlerinde geçirmeleri uygun görülen kişilerin, 10-14 gün süre ile karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları(araçlarında başka biri olmadan) yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir.

- Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.

Gece kulüpleri açılıyor

- Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin 27.05.2021 tarihinden itibaren yapılmalarına karar verilmiştir. Hazırlanacak olan taahhüt formları imzalanacaktır.



- Gece kulüplerinde görev alacak kişilerin ülkeye girişte 14 gün süre ile merkez karantinada kalmaları kaydı ile 27.05.2021 tarihinden itibaren gece kulüpleri faaliyetlerine başlamalarına karar verilmiştir.- Temaslı takibinin daha etkin ve hızlı yapılabilmesi amacıyla otomasyon sistemi kurulmasına karar verilmiş olup, bu yönde çalışmalar başlatılmıştır.

Bayram yeri kurulmayacak

- Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinliklerin yapılmaması uygun görülmüştür. Ayrıca bu tür etkinliklerin yapılabilmesi veya kurulabilmesi ülkemizde vaka sayılarına göre önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecektir.

İnternet kafeler açılıyor

- İnternet kafelerde çalışan kişilerin 17.05.2021 tarihine kadar taranmaları amacıyla PCR testlerini yaptırmaları uygun görülmüş olup 18.05.2021 tarihinde internet kafelerin açılmalarına karar verilmiştir. İnternet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabilecektir. Bu sektörler ile hazırlanacak taahhütname formları imzalatılacak olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen işyeri kapatılabilecektir.

- Çift PCR negatifliği ve çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız giriş konusu, gelecekleri ülkenin güncel epidemiyolojik verilerine göre (vaka sayısı, test pozitifliği, risk durumu vb) ve ülkemizdeki aşılama oranı da dikkate alınarak, 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren yeniden değerlendirilmeye alınacaktır.

Karantina süresi 10 güne indirildi

-Ülkemizde Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan kişiler, 10 gün karantinaya tabi olacaklardır. 10 günün bitiminde temaslı kişilerden alınacak PCR test sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacaktır.

Yüzme havuzlarında uyulması gereken kurallar

• Havuz suyu klor seviyesi ve pH’ının “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen seviyelere uygunluğu sağlanmalı, periyodik olarak ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Havuzların mümkün olan en üst değerde klorlanması önerilir.

• Klor seviyesinin düşme olasılığının yüksek olduğu yüksek sıcaklığın olduğu saatlerde klor seviyesini uygun değerde tutmak için çalışmalar yapılmalıdır.

• Havuz alanına girişte ateş ölçümleri yapılır. Ateşi 38 derecenin üzerindekiler, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olanlar havuzu kullanamaz.

• Havuzlarda işleyişten sorumlu bir personel belirlenir.

• Havuz alanlarının kapasitesi 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenir.

• Havuz alanı içinde sosyal mesafe 1,5 metredir. Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe de en az 1,5 metre olmalıdır.

• Bu alanlarda kapasite fazlası kalabalık oluşmasını engellemek için, havuz kapasite bilgisi alan girişine asılır. İçeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulur.

• Maskesiz kişiler havuz alanına alınmaz. Site sakini ve çalışan herkesin maskeli olması zorunludur.

• Her misafirin havuz girişinde el hijyeni sağlaması zorunludur. Havuz girişinde ve uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulur.

• Sosyal mesafe kurallarına uyulur. Aynı ailedekiler bir arada bulunabilir.

• Kullanıcılar yüzme havuzuna girmeden önce duş alır, el ve ayak dezenfeksiyonu yapılır.

• Covıd-19 temas riskini artıracağından havuzlarda uzun süre kalınmaz.

• Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmaz. Yıkanabilir/silinebilir minderler kullanılması durumunda misafir kullanımı sona erdikten sonra temizlenir.

• Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilir. Kabinler her kullanımdan sonra temizlenir.

• Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Yanında getirmeyenler için havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi sağlanır. Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanır.

• Bu alanlardaki plastik ve çelik yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağıza ve buruna dokunulmaz, dokunulduğunda eller su ve sabunla yıkanır ya da el antiseptiği kullanılır.

• Havuzların dezenfeksiyonu ve mikrobiyolojik kalite testleri mevzuata uygun olarak düzenli yapılır.

• Havuzlarda toplu aktivite, egzersiz, dalış dersleri vb. uygulamalar yapılmaz.

• Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler paylaşılmaz. İçecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği bulundurulur.

• Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda bu sektörlerle ilgili daha önce belirlenen kurallara göre faaliyet gösterir.

• Çocukların sosyal mesafeyi korumaları zor olacağından bu alanlar ebeveyn gözetiminde kullanır.

• Bu alanların genel temizliği her gün su ve deterjanla düzenli olarak yapılır. Toz çıkaran süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemleri uygulanmaz.

• Havuz alanlarında COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları ve tedbirleri içeren afişler görünür yerlere yerleştirilmelidir.

• Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilir.

• Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık temizlenerek dezenfekte edilir.

• Tuvalet girişlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afişler asılır.

• Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve görünür şekilde asılır.

• Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulur. Hava ile el kurutma cihazları kullanılmaz

Plajlarda uyulması gereken kurallar

• Maskesiz misafir plajlara alınmaz. Plaj ve yüzme alanlarında misafir ve çalışan herkesin maskeli olması zorunludur.

• Plaj ve yüzme alanında tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulur.

• Her misafirin plaja girişte el hijyeni sağlaması zorunludur. Plaj girişinde ve uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulur.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan ve vaka temaslı personel çalıştırılamaz. Bu belirtileri gösteren misafirler plaj ve yüzme alanlarını kullanamaz.

• Plaj ve yüzme alanında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde önlemler alınır.

• Şezlonglar arası mesafe de en az 1,5 metre olarak ayarlanır. Gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak şekilde düzenlenir.

• Plaj ve yüzme alanlarının kapasitesi 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenir.

• Localarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yapılır. Loca alanlarında 2 metrekareye bir kişi olacak şekilde kapasite belirlenir.

• Sosyal mesafe kurallarına uyulur. Aynı ailedekiler veya otellerde aynı odada konaklayan misafirler bir arada bulunabilir.

• Plaj alanında kalabalık oluşmasını engellemek için, sosyal mesafe ve büyüklüğe göre kapasite belirlenir. Kapasite bilgisi plaj girişine asılır. Kapasiteden fazla misafirin alanı kullanmaması için önlem alınır.

• Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmaz. Yıkanabilir/ silinebilir minderler kullanılması durumunda misafir kullanımı sona erdikten sonra temizlenir.

• Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilir. Kabinler her kullanımdan sonra temizlenir.

• Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Yanında getirmeyenler için havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi sağlanır. Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanır.

• İçecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği bulundurulur.

• Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda bu sektörlerle ilgili daha önce belirlenen kurallara göre faaliyet gösterir

• Grup aktiviteleri yapılmaz. Su sporu aktiviteleri bireysel olarak veya ailede eșler ve çocuklar ile birlikte yapabilir. Otellerde oda numarası üzerinden rezervasyon ve takibinin yapılması kaydıyla aynı odada kalanlar birlikte spor yapabilir.

• Spor etkinliği alet ve araçlarının kullanımı sonrasında her türlü malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla temizlenmeli sık dokunulan yüzeyler dezenfekte edilmelidir.

• Deniz paraşütü vb. bireysel su sporları etkinliklerinde çalıșanlar dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda kişi alınır.

• Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge yeleği, can yeleği ve benzeri ekipmanların faaliyet süresince sadece bir kiși tarafından kullanılması ve kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmesi sağlanır.

• Plaj ve yüzme alanlarında COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları ve tedbirleri içeren afișler görünür yerlere yerleştirilmelidir.

• Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilir.

• Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık temizlenerek dezenfekte edilir.

• Tuvalet girişlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afişler asılır.

• Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve görünür șekilde asılır.

• Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulur. Hava ile el kurutma cihazları kullanılmaz.

Güney Kıbrıs’a gidiş gelişler ve daha önce açıklanan bazı diğer tedbirlerle ilgili değişiklik yapılmadı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021, 02:36