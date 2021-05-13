Huzur ve mutluluk diledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte, pandemi koşullarına uygun bir şekilde Cumhurbaşkanlığı bahçesinde, Cumhurbaşkanlığı personeliyle bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki tüm çalışanların, halka ve devlete hizmet için özveriyle yürüttüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasının devamında aile mevhumunun önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, tüm personele aileleri ile birlikte huzurlu ve sağlık dolu bir yaşam dileyerek, bayramlarını kutladı.

Sibel Tatar, ZAYDER’i ziyaret etti



Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ni (ZAYDER) ziyaret ederek, dernek başkanı Rabia Özcömert’ten, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sibel Tatar, ziyarette ayrıca dernek faaliyetlerinde yer alanlara teşekkür belgelerini sundu.

Girişimci Güzel Anne Ödül Törenine katıldı

Bu arada Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) tarafından Anneler Günü nedeniyle düzenlenen “Girişimci Güzel Anne Ödül Töreni”ne katıldı.

Sibel Tatar, konuşmasında ödül alan tüm anneleri kutlayarak GİKAD’a başarılı nice projeler diledi.



Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021, 03:00