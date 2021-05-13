Huzur ve mutluluk diledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte, pandemi koşullarına uygun bir şekilde Cumhurbaşkanlığı bahçesinde, Cumhurbaşkanlığı personeliyle bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki tüm çalışanların, halka ve devlete hizmet için özveriyle yürüttüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Konuşmasının devamında aile mevhumunun önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, tüm personele aileleri ile birlikte huzurlu ve sağlık dolu bir yaşam dileyerek, bayramlarını kutladı.
Sibel Tatar, ZAYDER’i ziyaret etti
Girişimci Güzel Anne Ödül Törenine katıldı
Bu arada Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) tarafından Anneler Günü nedeniyle düzenlenen “Girişimci Güzel Anne Ödül Töreni”ne katıldı.
Sibel Tatar, konuşmasında ödül alan tüm anneleri kutlayarak GİKAD’a başarılı nice projeler diledi.