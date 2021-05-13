Yönetim belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi 12. Olağan Kongresi’ni önceki akşam gerçekleştirdi.

Birsen Altıok’un başkan seçildiği kongreye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kadın Örgütü Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve Mağusa bölgesi milletvekilleri katıldı.

CTP Kadın Örgütü Mağusa Yönetim kurulu şöyle oluşturuldu:

“Birsen Altıok, Asya Küçüksu İlktaç, Gaye Astan Çoban, Mehtap Sayıner, Ayşe Mulla, Mine Karaca, Sevilay Küçüksu.”

Kongrede, Genel Başkan Tufan Erhürman, Kadın Örgütü Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kadın Örgütü Mağusa İlçe eski Başkanı Nazenin Taşçıoğlu Şahali ve yeni Başkan Birsen Altıok konuşma yaptı.

Erhürman: Anlatmaya devam edeceğiz

Kadın Örgütü Mağusa İlçesi’nin 12 Olağan Kongresi’nde konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın tüm kesimlerine Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünün ve bunun tek yolunun da iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunun bıkmadan usanmadan anlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Sosyalist bir parti olarak CTP’nin özellikle emekçi ve esnaf kesiminin sıkıntılarına da eğildiğini ifade eden Erhürman, sokağa her çıktıklarında bir felaketle karşılaştıklarını kaydetti.





İncirli: Ülkemizin CTP’ye ihtiyacı varKongrede konuşma yapan Kadın Örgütü Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de, ülkede yaşayan insanların CTP’ye ihtiyacı olduğunu söyledi ve CTP’den başka bir umudun olmadığını ifade etti.İçinden geçilen pandemi döneminde siyasi, ekonomik ve sosyal krizlerin daha da arttığına dikkat çeken İncirli, “halk düşmanlarının iktidarda olduğu dönemde halkın ne denli sıkıntılar içerisine girdiğinin herkes tarafından görüldüğünü” kaydetti.



Şahali: Mücadele devam edecek

Görevi devreden Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Nazenin Taşçıoğlu Şahali, barışı gerçeğe dönüştürebilecek gücün tüm CTP’lilerde olduğunu söyledi. Görevi devrettiklerini ancak mücadelelerinin devam edeceğini ifade eden Şahali, “İnanıyorum ki bizler el ele verip bu uğurda mücadele etmeye devam edersek, barışı gerçek anlamda tesis edebiliriz. Mutlu ve huzurlu bir geleceği inşa etmenin en etkili yolu barıştır. Ve hepimizin barışı gerçeğe dönüştürecek gücü vardır” dedi.

Altıok: Çalışmalarımıza başlayacağız

Başkanlık görevine seçilen Birsen Altıok da, yeni projeler üreterek çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. CTP Kadın Örgütü’nün bugüne kadarki çalışmaları ve emeklerinin partinin her tarafında izlerini taşıdığını kaydeden Altıok, görevi devraldığı yönetim kuruluyla birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını belirtti.

Mağusa Belediyesinde maaşlar ödenmedi mi?

Öte yandan CTP’den yapılan açıklamada, “Bu bağlamda, Gazimağusa’nın hizmet yükünü omuzlarında taşıyan belediye işçilerinin alın terleriyle hak ettikleri maaşları ve bayramlık ödeneklerinin gününde ödenmemesi kabul edilemezdir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, belediye işçilerinin maaş ve bayramlık ödeneklerini gününde alamamalarının, salgın nedeniyle turizmin de olmadığı ülkede bayram öncesinde az da olsa iş yapmayı hedefleyen Gazimağusa esnafını da olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021, 03:00