İlçelerde ekipler hizmette

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’da yurttaşların Ramazan Bayramı’nı, belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptı, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldı.

Verilen bilgiye göre, LTB gerek rutin çalışma programlarıyla gerekse nöbetçi çalışanlarıyla Bayram tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda, Lefkoşalılar bu süre boyunca her türlü taleplerini “Alo 185 Çözüm Hattı”na 24 saat bildirebilecek.

LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması 3 günlük bayram süresini de kapsayan hafta boyunca hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek. LTB Mezarlığı temizliği de Temizlik Şubesi ekipleri tarafından bayram öncesinde tamamlandı

Defin işlemleri

Bayram tatilinde Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak. Defin İşlemleri için 2232030, 2232033, 0548 8340582 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

Ayrıca su faturası, emlak vergisi ve trafik cezası gibi ödemeler de www.ltbonline.org web sitesi ile Android işlemli cep telefonları ve tabletlerden “LTB Online” uygulaması ile ödenebilecek.

Gönyeli bayrama hazır

Gönyeli Belediyesi, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için bir takım tedbirler aldı.

Gönyeli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bayram boyunca temizlik ve su gibi hizmetlerin tam verilmesi için önlemini alan belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre; İdari konular için 0533 880 60 10, Kanalizasyon için 0539 101 84 25, Su sıkıntısı için 0542 851 13 01, Zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, Temizlik ve defin için 0533 862 58 80, Sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 numaralarının aranması istendi.

Girne tedbirlerini aldı



Girne Belediyesi, bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldı.Açıklama vatandaşın bayram tatili boyunca Girne Belediyesine şu numaralardan ulaşabileceği kaydedildi:“Bayındırlık, imar: 0542 852 21 18- 0548 881 21 14; Temizlik işleri: 0533 860 59 73 / 0533 825 01 04; Su İşleri 0542 882 11 18 / 0548 838 88 10; Kanalizasyon İşleri 0533 870 20 17; Cenaze ve Defin İşleri: 0533 840 52 20; Zabıta Hizmetleri: 0533 826 25 47 - 0533 868 28 57; Sağlık İşleri: 0533 870 20 14”Ayrıca bayram boyunca bilgi almak ve şikayette bulunmak için belde hudutları içerisinden ALO 185 numaralı telefon aranabilecek.

İskele’de PCR testine ara verildi

İskele Belediyesi, 4 gün sürecek Ramazan Bayramı için tüm tedbirlerini aldı.

Yapılan açıklamaya göre, Sağlık Birimi tarafından 5 Şubat’tan bu yana aralıksız yapılan PCR Testleri ise bayram süresinde yapılmayacak. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Makenzi Büfe Bayramın birinci günü kapalı olurken, Babutsa Büfe rutin işleyişine devam edecek. İskele Belediyesi Zabıt Birimi de bayram süresince on-call hizmet verecek. Vatandaşlar herhangi bir sorun bildirimi için 0548 810 11 16 numaralı ALO ZABITA hattına ulaşabilecek. İskele Belediyesi’ne ise bayram süresince 0548 810 11 77 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

İskele ve köylerinde rutin temizlik işlerine devam edecek olan birime herhangi bir sorunda 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek. Herhangi bir arıza ya da kesinti durumunda ise Su İşleri Birimi’ne 0548 810 11 09 numaralı telefondan Birim Sorumlusu Sabri Kurukafa’ya ya da 0548 810 12 29 numaralı telefondan Teknik Sorumlu Veli Çağakanlı’ya, Cenaze-defin işleri ve genel sorun bildirimi için ise Ustabaşı Cengiz Er’e 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek.