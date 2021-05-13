Dünyaya çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarının durdurulmasını istedi. İsrail'in, insanlığın ortak kurumlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı eylemlerinin derhal durdurulması gerektiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

Aksi takdirde, dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveni kalmaz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir. Unutulmamalıdır ki Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır."



Unutulmamalıdır ki, Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır" mesajını paylaştı.

ABD ile Filistin diplomasisi

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel meseleler, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Haziran ayında NATO Zirvesi marjında yapılacak görüşme, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere saldırması, Filistinlilerin evlerinden hukuksuz bir şekilde çıkartılması ve Gazze’ye yönelik hava saldırıları ele alındı.

Görüşmede İsrail güvenlik güçlerinin Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya ve mabedin içinde ibadet edenlere saldırmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısı sonucunda aralarında çocukların da olduğu sivilleri katletmesinin tüm dünyada derin bir infiale neden olduğu belirtildi. İsrail’in kutsal mekana, ibadet edenlere ve sivillere saldırmasının uluslararası hukukun ve temel insan haklarının aleni bir ihali olduğu hatırlatılarak, İsrail’in hukuk tanımaz ve saldırgan tavrının ivedilikle durdurulması gerektiği vurgulandı. Mübarek Ramazan Bayramına girerken tüm İslam dünyasını derinden yaralayan bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesi için girişimlerde bulunulması gereği ifade edildi.