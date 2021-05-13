Süreç için alternatif

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs konusunun çözümünde, zemin konusunda uzlaşılamayabileceğini ama bu süreçte paralel bir masa kurularak Kıbrıs Türkü’ne nefes aldıracak konuların gündeme getirilebileceğini söyledi.

Yapılan açıklamaya göre; katıldığı televizyon programında konuşan Özersay, “Ticaret yapılabilmesiyle ilgili, kapıların açılmasıyla ilgili, doğrudan uçuşlar ve doğal gazdaki hakkımızı almamızla ilgili konuları görüşmeye başlamalıyız. Kapsamlı çözüm için uğraşalım ama bu süre zarfında yapılabilecek en iyi şey çözümden önce de iş birliği yapmaktır. Bu adım Kıbrıs Türkü’ne nefes aldırırken iki toplum arasında güven sağlayacaktır. Birlikte bir şey yapıldığında her iki tarafın da lehine olur düşüncesini güçlendirecektir. Bu haklarımızın peşinden gitmeliyiz” dedi.

Cenevre’de Kıbrıs Rum tarafının Maraş’ın BM kontrolünde iade edilmesi, Mağusa Limanı’nın AB kontrolünde açılması, Ercan Havalimanı’nı BM kontrolünde açılması gibi konuları gündeme getirdiğini söyleyen Özersay, Rum tarafının basın toplantısında, Türk tarafının açılacak bir hesaptan doğal gazdaki haklarını kullanabileceklerini söylediğini belirtti.

“Halen geç değil, çıkın ve çağrı yapın”



Özersay, Meclis’te Halkın Partisi olarak Cumhurbaşkanı’nın çıkıp çağrıda bulunmasını istediklerini belirterek bunun için geç olmadığını söyledi.Cumhurbaşkanı’nın Rum liderine “Mağusa Limanı ve Ercan Havaalanı’na ilişkin açılım yapılması karşılığında belki Maraş’la ilgili hamle yapılamayacağını ama Türkiye hava sahasını ve Türk limanlarının açılmasının konuşulabileceğini” söylemesini öneren Kudret Özersay, bunun Rum tarafında karşılık bulabilecek Rum ticari kesimlerinin de olumlu yaklaşabileceği ve ciddi anlamda onlara da gelir sağlayabilecek bir hamle olduğunu kaydetti.

“Bizim gailemiz memleketimiz”

Özersay, Halkın Partisi Lideri Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Meclis’te yaptığı toplantının aslında Cenevre öncesinde yapılması gerektiğini ancak Kıbrıs meselesinin toplumsal bir mesele olması nedeniyle önerilerin zaman konusuna takılmadan ortaya koyulmasının önemli olduğunu belirtti. “Parti olarak bizim gailemiz memleket olduğu için zamanlaması ne olursa olsun katkı koymaya çalışırız” dedi.