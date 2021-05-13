Hükümete açık çağrı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kamu Sağlık Çalışanları Yasası 38. maddesinde yer alan “Kişisel Ödenek Alma Hakkı”nın hemşire ve ebelere de verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs’ın tüm dünyada “Uluslararası Hemşireler Günü” olarak kutlandığını kaydetti.

Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin (ICN) her yıl için bir “Uluslararası Hemşireler Günü” teması belirlediğini ve tüm ülkelerin bu tema kapsamında etkinliklerini sürdürdüğünü ifade eden Özgöçmen, 2021 yılı Hemşireler Günü temasının “Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses” olduğunu belirtti.



Sendika Başkanı Özgöçmen, açıklamasında, siyasiler, hükümet ve Meclis’e de şu çağrıyı yaptı:“Hemşire ve ebe meslektaşlarımızın nitelikli bir hizmet verebilmesi adına başlangıç olarak siyasetin bir an evvel sağlığın içerisinden çıkarılması gerekmektedir. Çünkü hiçbir dönemde olmadığı kadar sağlığa siyaset bulaşmış vaziyettedir. Eksik hemşire ve ebe kadrolarının düzenlenmesi ve özlük haklarında iyileştirilme yapılması başlıca hedefleri olması gerekmektedir.”

300’e yakın hemşire ve ebe açığı var

Gerek Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi gerekse Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı Merkez Hastaneleri, Sağlık Ocakları/Merkezleri ve 112 Hızır Birimlerinin toplamında 300’e varan hemşire ve ebe açığı bulunduğunu vurgulayan Özgöçmen, devam eden hastane inşaatlarına ve doğacak ihtiyaca da işaret etti.

Özgöçmen, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 17 Ocak’ta düzenlenen yükselme sınavında başarı gösteren 199 meslektaşlarından sadece 105’inin sisteme kazandırıldığını kaydederek, geri kalan 94 meslektaşlarının da işe alınması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.