Kafasına demir şişle vuruldu ağır yaralandı

Lefkoşa'da 30 Kasım 2023 tarihinde, saat 06:00 sıralarında yaşanan bir tartışmada, A.B.(E-20) ve R.E.A.(E-20) tarafından Z.Z.(E-23)'ye yönelik ciddi bir şiddet olayına dönüştü. İki taraf arasında çıkan anlaşmazlık sonucu, Z.Z.'nin başına sert bir cisimle vurarak ciddi bir darp gerçekleştirdi ve Z.Z.'nin sol gözünde derin bir yara oluşmasına neden oldu. Z.Z. ise kendisini savunmak amacıyla tasarrufundaki demir şiş ile A.B.'yi başının arka kısmından yaraladı.

Olayın polise bildirilmesi üzerine, A.B., R.E.A. ve Z.Z. tutuklandı ve soruşturma süreci başlatıldı. Şiddet olayının detayları üzerindeki araştırmalar devam etmektedir.