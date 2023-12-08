Dayanışma ruhu takdir topluyor

Güzelyurt Yesilada Lions Kulübü, sosyal sorumluluk projelerine ve etkinliklerine hiç ara vermeden devam ediyor. Güzelyurt Yesilada Lions Kulübünün geçtiğimiz günlerde düzenlemiş olduğu

‘Işıltı’ gecesine toplumun önemli kesimlerinden katılım oldu. İş, sanat ve siyaset dünyasından birçok ismin aynı çatı altında buluştuğu gecede sergilenen dayanışma ve yardım ruhu takdir topladı.

Güzelyurt Yesilada Lions Kulübünün düzenlediği bu anlamlı etkinliğe katılan uluslararası Latin dans yarışmalarında dereceye giren Karel Biran ve Beren Barlasoğlu ise sergiledikleri muhteşem performans ile geceye renk kattı.

