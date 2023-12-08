İnterpol peşinde

Almanya’nın Frankfurt, Mannheim, Darmsadt ve Offenbach kentlerinde, paravan şirketler ve sahte faturalarla 45 milyon Euro toplayan Orhan Ünal (44), Türkiye’de görüldü.

SÖZCÜ’nün, özel haberinin ardından bazı kişiler, şahsın Antalya Konyaaltı’nda evleri olduğunu ve onları kiraya verdiğini iddia etti.

Almanya’da Darmstadt Başsavcılığı, Federal Asayiş Dairesi, eyalet polisleri ve İnterpol’ün aradığı Orhan Ünal, iki yıldır izini kaybettirmişti.

Genç yaşta, onlarca şirket kuran, yakınlarına şirketler kurdurup başına geçen ve sahte faturalar düzenleyen Ünal’ın oyunu da ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Orhan Ünal, hiç bir zaman gerçek bir işadamı olarak iş yapmak istemedi. En başından beri, hukuk dışı yollarla milyonları vurmayı planladı ve buna uygun ortaklar aldı, bir çete kurdu. İki ortağı Darmstadt Mahkemesi tarafından ağır cezalara çarptırıldı. 45 milyon Euro ile kaçan Orhan Ünal’ın oyunu şöyle işledi: Önce paravan- sahte şirketler kuruldu. Bunların genel müdürü ya da imzacısı kendisi oldu ve tüm para hareketlerini kontrol etti. Alman maliye sistemini de kullandı ve önce paraları aldı ardından maliyeye bildirimleri geciktirdi.

Paravan şirketlerle, inşaat ya da başka büyük iş yapan firmalara sahte faturalar kesti, karşılığında büyük paralar aldı. Örneğin yüzde 25’lik vergi ve yüzde 19’luk KDV’lerini topladı. Hiçbirini de maliyeye bildirmedi, bir şey de yatırmadı.

Vurgunun, sadece KDV ve vergi geliri olan boyutu 45 milyon olduğuna göre, kesilen fatura toplamının 300 milyon Euro’yu aştığı sanılıyor. 2015 ile 2019 arasında 41 ayrı olayda milyonları toplayan ve lüks hayat süren Orhan Ünal, soruşturma yaklaşınca kayboldu. Bu faturalarla açık kapatan ya da maliyeye veren diğer şirketler de zan altında, bazılarının da Türk olduğu sanılıyor.

Paralar kuryeyle mi gitti?

Ünal’ın paraları özel kuryelerle Türkiye’ye kaçırdığı sanılıyor. Kurye uçaklar ya da küçük mafya birimlerinin kendisine yardım ettiği tahmin ediliyor. Antalya’da görüldüğü öne sürülen Ünal’la ilgili Türkiye’den henüz Almanya’ya resmi kanallardan bir bilgi ulaşmış değil.