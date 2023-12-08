Can kaybı 17 bini aştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 3'üncü ayına girdi. İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'e yükseldi. İsrail ordusu son olarak Han Yunus kentini kuşattı. Kentte şiddetli çatışmalar yaşanırken İsrail, savaşı bitirmek için 2 şartını açıkladı.

İsrail’in Gazze'ye yönelik operasyonunda 2 ay geride kalırken, saldırıların şiddeti giderek artıyor. Gazze'nin hem kuzeyi hem de güneyi hedef alınıyor.

İsrail’in Gazze'ye yönelik operasyonunda 2 ay geride kalırken saldırıların şiddeti giderek artıyor. Gazze'nin hem kuzeyi hem de güneyi hedef alınıyor.

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları da şehir merkezinde İsrail güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.

İsrail bir kez daha Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampını hedef aldı.

Saldırıda ölenler ve yaralananlar olduğu açıklandı.

İsrail güçleri, bölgede Hamas'ın ana karakolunu ele geçirdiklerini, tüneller ve silah deposu bulduklarını duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki insani sistemin çökebileceği ve kamu düzeninin tamamen bozulabileceği konusunda uyardı.

Guterres, Gazze için Birleşmiş Milletler tüzüğünün 99'uncu maddesindeki yetkisini kullandı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ateşkes çağrısı yapan bir mektup gönderdi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Guterres'in bu adımına sert tepki gösterdi. Cohen, Guterres'in görev süresinin dünya barışı için tehdit oluşturduğunu iddia ederek, Hamas'ı desteklemekle suçladı.

İsrail savaşı bitirmek için 2 şartını açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Filistin direniş hareketi Hamas’ın "teslim olması ve Gazze’de tutulan esirlerin serbest bırakılması" şartıyla Gazze'ye yönelik saldırılarının bitebileceğini söyledi. Ofir Gendelman, Arapça yaptığı basın açıklamasında Gazzelilere seslendi.

Gendelman, “Gazzelilere söylüyorum: Savaşı bugün bitirmek iki şartta mümkün. Birincisi, tüm kaçırılanlarımızın serbest bırakılması gerekiyor. İkincisi, Hamas’ın teslim olması gerekiyor.” dedi.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde ilerlediğini belirten Gendelman, İsrail askerlerinin Hamas liderlerinden Yahya Sinvar'ı “bir an önce tutuklamak” amacıyla, “evini kuşattığını” iddia etti. Ancak Gendelman, Sinvar’ın söz konusu evde olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

İsrailli Sözcü ayrıca, “Hamas’ın yok edilmesinden sonra Gazzelilerin hayatının iyileşeceğini ve gelişeceğini” ileri sürdü.

