Önemli bir konu

Doğuş ÖZOKUTAN

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ile T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin mesleki eğitimdeki başarılı uygulamalarının KKTC mesleki eğitimine sağlayabileceği faydalara yönelik “Mesleki Eğitim Çalıştayı” düzenledi.

Lefkoşa, Grand Pasha Hotel’de dün saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tanıtım videosunun gösterilmesiyle başlayan çalıştay, açılış konuşmalarının ardından grup çalışmasıyla devam etti.

Açılış konuşmalarını Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, T.C. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Dairesi Müdürü Ali Karagöz ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın’ın yaptığı çalıştaya bazı bakanlar, milletvekilleri ve meslek örgütü temsilcileri de katıldı.

Feyzioğlu: Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu açılışta yaptığı konuşmada bir Tokyo ziyaretinde, kaldırımda 3-4 çalışanın, kırılan bir karo yerine yenisini nasıl bir dikkat ve ciddiyetle yerleştirdiğini gördüğünü anlattı.

Çalışanların karoyu tam olarak aynı yere, doğru biçimde yerleştirmek için ortaya koyduğu çabaya işaret eden Feyzioğlu, bunu nasıl bir ahlak meselesi olarak gördüklerini ifade etti.

Gördüklerinin kendisini derinden etkilediğini söyleyen Feyzioğlu, “vatanını en çok seven işini en iyi şekilde yapandır” sözünü anımsattı, mesleki eğitimin de bu çerçevede ele alınması gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu: Büyük mücadele verildi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, çalıştayın planlı gelişme açısından önemine işaret etti, meslek liselerini çoğaltma konusunda büyük mücadele verdiğini anlattı.

Ülkede gerileyen meslek eğitiminin yeniden yükselişe geçmesi için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, çalıştayın bu bakımdan oldukça önemli olduğuna işaret etti.

Yılmaz: Hayali kurulan bir çalışmaydı

T.C. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise, 1 yıldır hayali kurulan bu çalıştayın sonunda gerçekleşiyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yılmaz konuşmasında meslek eğitiminin sadece ekonomi değil sosyal yaşam açısından da önemli olduğunu kaydetti.

Karagöz: İşbirlikleri sürecek

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Dairesi Müdürü Ali Karagöz ise açılış konuşmasında iki ülkenin ilerlemesi ve dünyada hak ettiği yeri alması için bu gibi iş birliklerinin süreceğini söyledi.

Hocanın: Gelişime katkı koyacak

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın açılışta yaptığı konuşmada, çalıştayın gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür etti.