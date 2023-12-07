KKTC'de yaşayan Rus merasim ile Müslüman oldu

Nadezhda LYSENKO KKTC Din İşleri Başkanlığı'nda Gerçekleştirilen İhtida Töreninde Müslüman Oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Din İşleri Başkanlığı'na başvuran Nadezhda LYSENKO Hanım için Başkanlıkta "İhtida Merasimi" düzenlendi.

Aslen Rusya uyruklu olan ve KKTC'de yaşayan Nadezhda LYSENKO KKTC Din İşleri Başkanlığı'nda yapılan ihtida töreninde Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet ÜNSAL, İslam Dini'nin hoşgörü ve güzelliklerini anlattıktan sonra, Nadezhda Hanım Din İşleri Başkanı Sn. ÜNSAL'ın huzurunda Kelime-i Şahadet getirerek NADİYE ismini aldı.

Din işleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet ÜNSAL, yeni Müslüman olan Nadiye hanıma İslam'ın sembolleri sayılan Kur’an-ı Kerim, seccade ve Eşarp hediye ederek ihtida belgesini takdim etti.