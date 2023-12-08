Çocuklar mutlu oldu

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla dün İyilik Gönüllüleri ile birlikte Ziyamet Özel Eğitim Merkezi’nde etkinlik düzenledi.

Açıklamaya göre, etkinlikte Ziyamet Özel Eğitim Merkezi Müdürü ve öğretmenlerinin önerileri doğrultusunda, yüz boyama, kumaş üzerine el baskısı, balon dağıtımı, palyaço gösterisi, zıp zıp (özel eğitim çocuklarına uygun), yiyecek kumanya dağıtımı yapıldı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, İyilik Gönüllüleri ile birlikte düzenlenen etkinlikte amacın herkese ulaşabilmek olduğunu vurgulayarak, özel çocukların destek beklediklerini belirtti.

Ziyamet Özel Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Arıcı da yaptığı konuşmada etkinlikle hem çocukların ne kadar değerli olduğunu hissettirildiğini hem de farkındalık yaratıldığını belirterek teşekkür etti.

"Güzel bir etkinlik oldu. Çocukların yüzü çok gülüyordu" diyen Arıcı, farkındalık açısından çok önemli ve etkili bir etkinlik olduğunu söyledi.

Veliler yemekte buluştu

Öte yandan Erenköy- Karpaz Belediyesi, Ziyamet Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerini yemekte bir araya getirerek, her alanda onların yanlarında olduğunu belirtti.

Verilen bilgiye göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla belediye, iyilik gönüllüleri, bölge esnafı iş birliğinde düzenlenen müzikli yemekte çocuklar eğlenme fırsatı buldu.

Balonlarla süslenen Belediyenin restoranında yemek yiyen öğrenci, veli ve öğretmelere Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.