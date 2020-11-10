Kalçasından vurdu

Girne’ye bağlı Boğazköy’de meydana gelen olayda istemediği kişilerle arkadaşlık yaptığı gerekçesi ile kardeşini silahla yaralayan Mert Bingöl tutuklandı.

Olayda kullanılan silahın eski ve küçük bir tabanca olduğu belirtilirken, Mert Bingöl’ün kardeşini kalçasından vurduğu kaydedildi.

Duruşmada olayın 8 Kasım 2020 tarihinde, saat 05.30 sıralarında, Boğazköy’de meydana geldiği belirtildi. Polis, zanlının aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile Berk Bingöl’e doğru ateş etmek suretiyle sol kalça kısmından yaraladığını söyledi. Polis, olayda yaralanan Berk Bingöl’ün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini ifade etti. Polis, olayda kullanılan silahın bulunduğunu, zanlının gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Zanlı hakkında “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu, yaralama ve meskun mahalde ateş açma” suçlarından başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.