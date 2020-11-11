Arıkovanı Kreş ve Anaokulu’nun minikleri Ata’yı andı

Arıkovanı Kreş ve Anaokulu’nun minikleri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Gün nedeniyle şiirler okundu, ayrıca Atatürk resimleri boyama çalışması yapıldı.

Okul direktörü Esra Tülek de düzenlenen törende yaptığı konuşmada Atatürk’ü saygı ve özlemle andıklarını söyledi. Tülek şöyle dedi:

“Atamızı saygıyla anıyor ve çok arıyoruz. O’nu anlıyoruz ve özlüyoruz. Ne mutlu anlayabilene, Ne Mutlu Türküm diyebilene. Başöğretmenim, başkomutanımı şükran, minnet, rahmet ve dualarla anıyorum. Ruhun şad mekanın cennet olsun.”