Genel Tarım Sigortası Fonu’na 2019–2020 üretim yılında yapılan ekilen ve/veya dikilen ürün beyanlarını yapamayan veya eksik beyan yapan üreticilerden 10-16 Kasım tarihleri arasında (her iki tarih dahil) ek beyan alınacağı bildirildi.

Yapılan duyuruda, Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanların sözleşmeleri ile birlikte teslim edileceği belirtildi.

İlk kez beyan edilecek parsellerin, evraklı teslim edilmediği müddetçe beyan başvurusunun kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Süt bedelleri ödendi

Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1 -15 Eylül devresinin geriye kalan yüzde 30'luk kısmını ve 16- 30 Eylül devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 60'ını dün ödedi.

SÜTEK’e süt veren 733 üretici için toplam 16 milyon 168 bin 969,80 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 30'luk (4 milyon 850 bin 690.94 TL) kısmı dün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.

Açıklamada, 16 - 30 Eylül döneminde SÜTEK’e süt veren 704 üretici için toplam 16 milyon 571 bin 902.69 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin yüzde 60’ının dün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldığı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 12:09