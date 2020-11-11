09.05’te hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yıldönümünde dün ülke genelinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla yapıldı.

Tören, saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalandı.

Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk tarafından imzalandı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum kuruluş temsilcileri, dernekler, okullar ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği adına ikinci katip Onur Tanay, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Mağusa’da da tören düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümünde Gazimağusa’da Zafer Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Protokol sırasına göre Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Merkezi Komutanı Topçu Albay Oğuzhan Kırılmaz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Kadir Bayraklı, siyasi parti, üniversite, dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından anıta çelenk konuldu.

Büyük Önder Atatürk Güzelyurt’ta anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. Yıldönümünde Güzelyurt’ta anıldı. Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzelyurt’ta saat 08.55’te protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayan törende, iki dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının

İskele’de Ata’ya saygı duruşu

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. Yıldönümünde İskele’de de anıldı.

Yapılan yazılı açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Büyük Devlet Adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 82. yılında, hiç bitmeyen, katlanarak artan sevgi, saygı ve özlemle anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde, ada genelinde olduğu gibi İskele’de de hayat durdu” ifadelerine yer verildi.

Değirmenlik’te bayraklar yarıya indi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’inci yılında Değirmenlik’te düzenlenen törenle anıldı.

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet’in kurucusu, laikliğin savunucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 82’inci yıldönümü olan bugün saygı ve özlemle andık” denildi.

Değirmenlik’teki Atatürk Büstü’ndeki tören saat 08.55’te çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların yarıya indirilmesiyle başladı.

DAÜ’de geniş katılımlı anma

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82. Yıl Dönümü dolayısıyla, DAÜ Atatürk Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) organizasyonuyla gerçekleştirilen törene, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, rektör yardımcıları, akademik ve idari personelle öğrenciler katıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, program kapsamında, saat 09.00’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. 09.02’de DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından 10 Kasım Bildirisi okundu.

