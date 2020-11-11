Atmosfer Eğitim Merkezi’nin minik öğrencileri 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde etkinlik düzenledi. Öğretmenlerinin eşliğinde Ata’yı saygı ve özlemle anan minikler, şiirler okuyup, özlemlerini dile getirdi.
“Atamızın izindeyiz” diyen minikler, Atatürk büstü önünde saygı duruşunda bulunurken, günün anlam ve önemine dair konuşmaları ilgiyle izledi.
Atmosfer Eğitim Merkezi’nin minikleri Atatürk’ü anma töreni düzenledi
saygı duruşu
Atmosfer Eğitim Merkezi’nin minik öğrencileri 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde etkinlik düzenledi. Öğretmenlerinin eşliğinde Ata’yı saygı ve özlemle anan minikler, şiirler okuyup, özlemlerini dile getirdi.
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