Kalıcı çözüm şart

Emekli Başhekim Bülent Dizdarlı, tv2020 ekranlarında yayınlanan Güne Merhaba programında Özlem Çimendal’ın sorularını yanıtladı. Sağlık sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dizdarlı, mevcut yapının temelinden sorunlu olduğunu belirterek, “Sağlık sistemi temelden yanlıştır” dedi.

Sağlık alanında yapılan iyileştirmelerin, mevcut sorunlu yapının üzerine eklenen geçici çözümler niteliğinde olduğunu savunan Dizdarlı, zeminde ciddi sıkıntılar varken üstüne “kaçak kat çıkılarak” sorunların çözülemeyeceğini ifade etti. Mevcut eksikliklerle sistemin sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Dizdarlı, bazı meslek gruplarında kontrolsüzlük nedeniyle ciddi artış yaşandığını söyledi.

Ara eleman bulmakta zorluk çekildiğini dile getiren Dizdarlı, bunun temel nedeninin devletin gerekli planlamayı yapamaması olduğunu kaydetti. Sorunların yalnızca sağlıkla sınırlı olmadığını ifade eden Dizdarlı, “Temelde her şeyimiz yanlışa doğru gidiyor. Bu yaşananlar bunu gösteriyor” dedi.

Hekimlerle Sağlık Bakanlığı arasında tam mesai uygulamasına ilişkin yaşanan tartışmalara da değinen emekli başhekim, sistemin fayda sağlayabilmesi ve çalışanların memnuniyetinin sağlanabilmesi için etkin denetimin şart olduğunu belirtti. Mevcut tabloyu “kördüğüm” benzetmesiyle değerlendiren Dizdarlı, sorunları çözmek yerine kestirip atmanın kalıcı çözüm getirmeyeceğini ifade etti.

