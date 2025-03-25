Kamera yok

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın organize sanayi bölgesinde bulunan Kıb-Tek’e ait trafo merkezinde dün sabah 04.30 raddelerinde meydana gelen yangın ciddi tartışmalara yol açtı. Kurum yetkilileri ve çalışanlar sabotaj olasılığı üzerinde dururken, polisin bu konuda soruşturma başlattığı bildirildi. Ancak trafo merkezinde kamera ve bekçinin bulunmaması nedeniyle polisin işinin zor olduğu belirtiliyor.

Trafo merkezinin çevresini kaplayan kuru otlar ve çöplerin yangına davet çıkardığını belirten bölge sakinleri, yapılan uyarılara karşın bu bölgenin temizlenmediğini, ayrıca gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını söylüyor. Açılışa hazırlanan Külliye’nin elektriğinin de sanayideki trafo merkezinden aktarıldığı ifade ediliyor.

Dalman: İki trafoda aynı anda ve aynı noktada yangın çıktı

Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde bulunan Trafo Merkezi’ndeki iki ayrı trafoda, dün sabahın erken saatlerinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, Elektrik Kurumu çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıktığı trafoda inceleme yapan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Dalman Aydın, Türk Ajansı Kıbrıs’a açıklama yaparak, yangının yüksek ihtimalle ‘sabotaj’ olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

“Trafoların devre dışı kalmasından dolayı sabah saat 04.40 itibariyle merkezimize bir sinyal geldi. Arkadaşlarım buraya geldiğinde, aynı anda iki trafomuzun fanlarında yangın olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polise ve itfaiyeye bilgi verildi. Aynı anda ve kendi başına çıkacak bir yangın değil…” ifadelerine yer veren Aydın, ısınmaya karşı trafoların fanlarında korumaların olduğunu kaydetti.

Trafoların durduğu yerde yanmasının mümkün olmadığını belirten Aydın, “Tecrübelerime dayanarak yangının dıştan bir müdahaleyle olduğudur. Öngörümüz bu yöndedir. İki trafoda aynı anda ve aynı noktada yangın çıkmasının çok doğal olmayacağı kanaatindeyim. Bunun biri ya da birileri tarafından kasıtlı olarak müdahale edilip yakıldığı görüşündeyim. Yüksek ihtimalle ‘sabotaj’ olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Tuğcu: Kabul edilemez

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu da, “Bu halkın malına yapılan bir sabotajdır. Eğer bu, sabotaj çıkarsa çok yazık… Bu bizim malımız ve özvarlığımızdır. Böyle bir şey, asla ve kesinlikle kabul edilemez.” dedi.

Tuğcu, polisin bir an önce suçluları bulup yakalamasını ve adalete teslim etmesini temenni etti.

Polisten açıklama

Öte yandan, Polis Basın Subaylığından yangınla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Lefkoşa'da Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Trafo Merkezindeki, 132/22 KW'lık iki ayrı trafoda, saat 04.30’da henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın, Elektrik Kurumu çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yangın sonucu her iki trafoya ait soğutma işlevi gören toplam dört adet vantilatör ve elektrik aksamları yanarak hasar gördü. Yangının çıkışı sebebi araştırılmakta olup, soruşturma devam etmektedir.”

Tatar: Milli servet zarar gördü

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da Sanayi Bölgesi içerisindeki Kıb-Tek Trafo Merkezinde, iki ayrı trafoda meydana gelen ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili bölgeye giderek bilgi aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, elektrik kurumunun hızlı müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü belirterek, olayda cana zarar gelmediğine ancak milli servetin zarar gördüğüne dikkat çekti.

Tatar, “Yangın sabotajdan dolayı çıktıysa yapanları kınıyorum” dedi.

Trafonun dibinde yangın riski

İki ayrı trafoda aynı saatlerde çıkan yangınla ilgili tartışmalar ve soruşturma sürerken, Kıb-Tek Trafo Merkezindeki bazı eksiklikler ve ihmaller dikkat çekti.

Organize Sanayi Bölgesi’nin sınırında yer alan trafo merkezinin çevresini otlar kaplarken, otların tutuşması halinde trafo merkezinin kullanılamaz hale geleceği belirtiliyor. Sadece sanayi bölgesindeki merkezin değil tüm tesislerin yüksek risk altında bulunduğu ifade ediliyor.

Otların yanı sıra trafonun demir tellerle çevrili sınırı içerisinde kesilmiş ve öylece bırakılmış ağaçlar, eski ofis eşyaları, kuru ve tutuşmaya hazır ahşap elektrik direkleri bulunuyor. Elektrik akımı sağlayan tellerden çıkacak bir kıvılcımın yangın tehlikesine yol açması kaçınılmazken, trafonun çevresindeki insan boyuna yaklaşan kuru otlar uzun süredir temizlenmiyor.

Ayrıca trafo merkezinde kamera ve bekçinin bulunmaması da güvenlik açığını gözler önüne seriyor.