Neden gizlendi?

Suna ERDEN

Girne’de yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Ogün Aldemir’e çarparak ölümüne neden olan Miraç Genç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Miraç Genç’in sağ gözünün protez olduğu ancak ehliyetinde bu kusurun belirtilmediği açıklandı. Bu konuyla ilgili Ehliyet Müfettişliğinde başlatılan soruşturmanın devam ettiği, Sağlık ve Ulaştırma Bakanlıklarına yazı yazılacağı belirtildi.

Polis; kazanın 18 Mart 2025 tarihinde, saat 21.50 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı. Miraç Genç’in yönetimindeki VD 737 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Ogün Aldemir’e çarptığını ifade etti. Polis; kaza sonucu Aldemir’in kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini anımsattı.

VD 737 plakalı araç sürücüsü Miraç Genç’in tutuklandığını kaydeden polis; zanlıya yapılan nefes testinde alkol tespit edilmediğini söylerken; kanında da inceleme yapılacağını, bu amaçla 20 cc kan örneği alındığını ifade etti.

Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde otopsi işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Polis; otopsi sonucuna göre Aldemir’in kaza sonucu öldüğünün teyit edildiğini açıkladı.

Gözündeki kusur ehliyette belirtilmedi

Polis yapılan soruşturmada, zanlının 7 yaşından beri sağ gözünün protez olduğunun tespit edildiğini, ancak ehliyetinde gözü ile ilgili uyarı ibaresi olmadığını kaydetti.

Polis; bu konuyla ilgili Ehliyet Müfettişliğinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, Sağlık Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına yazı yazılacağını kaydetti.

Polis; soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

