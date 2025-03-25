Torbaya doldurup gittiler

Ergün YAHAT

Market ve pazarlarda tanesi 50 liraya satılan enginar ürün hırsızlarının gözdesi oldu. Hırsızların hedefi Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe köyü sakinlerinden Çetin Özdesoy'un tarlası oldu. Hırsızların tarladan 300 adet enginar çaldığı belirtilirken üretici Özdesoy, yaşanan duruma isyan etti. Çetin Özdesoy, “300 enginarı çantalara doldurup gittiler” derken, hırsızları tespit ettiğini söyledi.

Özdesoy şunları belirtti: “Enginarları çalanları tespit ettim. Hatalarını telafi ederlerse şikayetçi olmayacağım. Zaten don olayı üreticiyi vurdu bir de bu tür olaylar tuzu biberi oldu. Enginarları kesip alanların bıçağı ve çantasını tarlada buldum. Allah bu Ramazan ayında çaldıkları enginarları yemeyi nasip etmesin.”

Üretici Özdesoy, emeklerinin boşa gittiğini ifade ederek, “Umarım bir daha böyle bir olay yaşamam” dedi.

