Kameralardan tespit edildi

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de bir şahsa ait mandıradan hurda eşya çaldıkları iddia edilen İbrahim Kurdaş ve Kasım Topaloğluları tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlılar hakkındaki iddialar aktarılarak, ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 10 Aralık tarihinde Alayköy’de Mustafa Akdöl'e ait mandıradan 2 bin TL değerinde hurda 2 adet su sebili, bir adet çamaşır makinesi, 4 adet alüminyum kazan, bakır tava, mutfak teknesi, bakır kablolar, akü takviye kablosu, alüminyum mamul kapı ve duşakabin çerçevelerini çalındığını söyledi.

Polis, meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmada İbrahim Kurdaş ve Kasım Topaloğluları’nın

SV 834 plakalı tek kabin araçla olay bölgesinde çalınan malzemelerle benzer malzemelerle Alayköy bölgesinden ayrıldıkları ile ilgili olarak kamera görüntülerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün zanlıların Güzelyurt'ta tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis İbrahim Kurdaş’ın sözlü beyanında eşyaları Aydınköy'de bulunan bir hurdacıya sattığını itiraf ettiğini açıkladı.

Alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.