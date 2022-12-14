Sağlıkta sorun var

Meclis Genel Kurulu’nda “Sağlıkta Kronik Sorunlar” konulu konuşma yapan Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, sağlıkta yaşanan iki konuya parmak bastığı konuşmasında, ilk olarak acil sağlık hizmetlerindeki sorunlara değindi. Rogers, ülkede sayısı çok az olan acil hekimlerinin uzun mesailer ve haklarını alamamaktan dolayı tek tek istifa ettiğini söyledi.

Triyaj takibinin kapıdaki güvenlik görevlileri tarafından yapılmaya çalışıldığını anlatan Rogers, “Burada hayati riski olan kişilerden bahsediyoruz. Triyaj yok, hekim yok ve acilden hizmet almaya çalışıyoruz” dedi.

Hükümetin acilde yaşanan sorunları Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasası’nda ek tahsisat koyarak çözmek istediğini ancak sorunların ek tahsisatla çözülemeyeceğini kaydeden Rogers, acil hekimliği için kontenjan sayısını artırmak ve acil hekimliğine başvuru için teşvik gerektiğini anlattı.

Rogers, ikinci olarak ise ruh sağlığı ve yaşlı bakımı konusundan bahsederek, yaşlı bakım evlerinde engelli gençlerin de kalmasından dolayı ruh sağlığı ile yaşlı bakımı konularının birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

