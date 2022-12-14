İskele Belediye Başkanı, UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, seçim çalışmaları kapsamında köy gezilerine İskele Belediyesi’ne yeni bağlanan Mersinlik, Kaplıca ve Kilitkaya köyleri ile başladı. Gönülden Hizmete Devam, Bütün Emeklerimiz İskele’ye değer sloganıyla seçim gezilerine başlayan Başkan Sadıkoğlu, Mersinlik, Kaplıca ve Kilitkaya’da büyük bir coşku ve ilgiyle karşılandı. Beraberindeki İskele Belediyesi Meclis Üyesi adayları ile birlikte köylere deyim yerindeyse çıkarma yapan Sadıkoğlu, İskele ve 18 köyü ile 8 yıl önce çıktığı yola, İskele ve 21 köyüyle devam edecek olmaktan duyduğu mutluluğu ve heyecanı, kendisini karşılamaya gelen halkla paylaştı. Her üç köyde de halka hitap eden Sadıkoğlu, bugüne kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır dedi.

Kaplıca’da da Sadıkoğlu için zafer ateşi yakıldı

Sadıkoğlu, yine İskele Belediyesi’ne yeni bağlanan Kaplıca Köyü’nü de ziyaret etti. Sadıkoğlu, Boğaziçi Köyü’nden sonra Kaplıca Köyü’nde de Zafer Ateşi ile karşılandı. Köy Muhtarı aynı zamanda Muhtar Adayı Adem Baş ve köylülerin de hazır bulunduğu buluşmada Sadıkoğlu, yeni dönemde Kaplıca Köyü için yapılacak projeleri burada da halkla paylaştı.

