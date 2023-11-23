Kamu-İş'ten hükümete süre..

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Toprak Ürünleri Kurumu’nun 2021 yılından beri mali bütçesinin geçmemesi ve emekçinin yaşadığı mağduriyetler nedeniyle Lefkoşa’da Toprak Ürünleri Kurumu önünde basın açıklaması yaptı.

Ahmet Serdaroğlu açıklamasında, hükümeti ve TÜK’ü yönetenleri son kez uyardıklarını ifade ederek, ay sonuna kadar TÜK’ün bütçesinin geçirilip, sorunların çözülmemesi halinde kurumun geleceği için grev dahil her türlü demokratik eylem haklarını kullanacaklarını vurguladı.

Serdaroğlu, TÜK çalışanlarının yıllardır büyük fedakarlıklarla kurumu ayakta tutmak için çalıştıklarını ifade ederek, gelinen aşamada çalışanların mağdur edildiğini, hak ve menfaatlerinin gasp edildiğini savundu.

Çalışanların terfilerinin yapılmadığını, maaşlarını gününde alamadıklarını belirten Serdaroğlu, ödeneklerin enflasyon karşısında eridiğini söyledi.