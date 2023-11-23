Taklit ürün satmak istedi yakayı ele verdi

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Aydoğanlı olguları aktardı.

Polis, zanlının Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren FGÖ Trading Ltd. isimli cep telefonu mağazasından 7 Kasım 2023 tarihinde satın aldığı 200 TL değerinde Air Pods Pro kulaklık ve nerden alındığı tespit edilemeyen 25 Dolar değerinde HW 68 model akıllı saati, 19 Kasım’da dolandırmak niyetiyle, eşyaların orijinal Apple olduğunu söyleyip E.Y. isimli 21 yaşındaki üniversite öğrencisine 7 bin TL'ye satmak suretiyle dolandırma suçu işlediğini söyledi.

Aydoğanlı, olayın polisin bilgisine 22 Kasım 2023 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis, müştekinin satın aldığı eşyaların emare olarak, alındığını belirtti.

Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu pansiyon odasında mahkeme emri ile yapılan aramadan "Duty free” ve “Aple Whach” etiketleri bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının kullanımında bulunan ZNV 924 plakalı araçta yapılan aramada ise üzerinde Duty free etiketi yapıştırılmış 10 adet parfüm bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının parfümleri Girne’de ve Lefkoşa'da bulunan Mister Paund isimli alışveriş mağazasından satın aldığını söyleyip bununla ilgili makbuzları gösterdiğini ifade etti.

Polis, ayrıca zanlının kullanımında bulunan araçta 4 adet Apple whoç, 4 adet Apple air pods, 5 adet Taghever kol saati ve Duty Free etiketi bulunup emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde 4 adet Apple Whach, 4 adet Apple air pods pro kulaklık ve 5 adet kol saatini Lefkoşa’da Tacettin isimli şahıstan satın aldığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.