Polat çiftinden sonra sıra Banu Parlak'ta ...

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silahlı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde tehdit edildiği için silah bulundurduğunu söyleyen Parlak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silahlı paylaşımları nedeniyle İstanbul’da gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Banu Parlak adliyeye sevk edildi.

Ruhsatlı olduğunu iddia ettiği tabanca ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Parlak hakkında, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Parlak, soruşturma kapsamında emniyet ekipleri tarafından Beylikdüzü’ndeki evinde gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek ele geçirildi.

Geceyi nezarethanede geçiren Parlak’ın, emniyetteki ifadesinde tehdit aldığını, bu nedenle silah bulundurduğunu söylediği öğrenildi.

Parlak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

Banu Parlak, silahlı videosunu sosyal medyadan paylaşmıştı. Paylaşımında silahın ruhsatlı olduğunu belirten Parlak, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Benimde; araba, ev gibi değilde böyle meraklarım var. Ne yapalım yani. Çok bekledim bu günü. Ruhsatlı bu arada kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Şu an içi bile boş. Seviyoruz.”