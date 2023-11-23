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TL'de Politika faizi yüzde 40'a yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu kasım ayı olağan toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a yükseltti.

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TL'de Politika faizi yüzde 40'a yükseltildi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu kasım ayı olağan toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a yükseltti.

TCMB haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül ve ekimde 500'er baz puan olmak üzere beş toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı. Son artışla birlikte toplam faiz artışı 3 bin 150 baz puanı buldu. Başka bir deyişle faiz 6 ayda 31,5 puan arttı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 37,5'e çıkarılacağını tahmin etmişti.

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