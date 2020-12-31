Kan örneği alındı

Akdoğan-Yiğitler ana yolu üzerinde Ortaç Gürbüz’ün (25) ölümüyle sonuçlanan kazada aracı kullandığı tespit edilen Muhammed Ali Gündoğan (23) tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada alkol tespiti için zanlı ile kazada yaralanan Emin Yalçın’dan (22) kan örneği alındığı, ayrıca kamera görüntülerinin inceleneceği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 28 Aralık 2020 tarihinde saat 00.05 sıralarında Akdoğan- Yiğitler

ana yolu üzerinde ES 375 plakalı aracın yoldan çıkıp, Selvi ağacına çarparak kaza yaptığını belirtti. Polis, kaza sonucu Ortaç Gürbüz’ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini, araçta bulunan Muhammed Ali Gündoğan ve Emin Yalçın’ın ise yaralandığını kaydetti.

Polis, yaralıların Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, alkol testi için kan örneği alındığını belirtirken, yapılan soruşturma sonucu aracı kullanan kişinin Gürbüz değil, Muhammed Ali Gündoğan olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının tedavisinin ardından gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, kan örneklerinin sonucunun beklendiğini, incelenecek kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.