4 yıl yatacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 2017 yılı Haziran ayında, Erkut Ümiter’i karnından bıçaklayarak, kalın bağırsağında kalıcı hasar olmasına neden olan Hasan Halil Geçit hakkındaki davada dün karar açıklandı. Sanık, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 4 yıl hapse mahkum edildi.

Davanın kararını açıklayan Yargıç Hazan Aksun, sanığın işlemiş olduğu suçun yaygınlığına dikkat çekti. Aksun, bıçaklama sonrası Erkut Ümiter’in kalın bağırsağında kalıcı hasar oluştuğunu vurguladı. Yaygınlaşmakta olan suç türlerine kamu yararı gereği ibret verici cezalar verilmesi gerekliliğini belirten Aksun, sanığa da ibret verici bir ceza takdir etmeyi uygun gördüklerini idade etti ve oy birliği ile sanığı 4 yıl hapse mahkum ettiklerini belirtti.