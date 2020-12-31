Yeni yılda cezaevinde

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu bölgesinde yemek yapmadıkları gerekçesiyle ev arkadaşlarını darp eden, ardından kaldıkları siteyi dağıtan Belal Tachfach hakkındaki soruşturma tamamlandı. Site içerisindeki 21 bin 833 TL değerinde olan 5 aydınlatma lambasını kıran, 4 bungalovun kapsına, bir penceresine zarar veren zanlı dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada darp ve kasti hasar suçları işleyen zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğü de belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 22 Aralık 2020 tarihinde Karaoğlanoğlu’nda bulunan bir sitede bungalov içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının yemek pişirmedikleri gerekçesiyle İsmail Baidas ve Ishaya Maitims’i darp ettiğini, daha sonra site içerisindeki toplam değerleri 21 bin 833 TL olan 5 adet sokak aydınlatma lambasını, 4 farklı bungalovun giriş kapılarını, çalışma sandalyesini, pencereyi hasara uğrattıktan sonra olay yerinden ayrıldığını açıkladı. Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını, yapılan kontrolde 2019 yılı Eylül ayından beri KKTC’de kaçak yaşadığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, 3 gündür tutuklu olan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme yasal statüsü olmayan zanlıyı yargılanmak üzere bir ay süreyle cezaevine gönderdi.