Yargı acımadı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen ve 3 milyon TL’ye yakın parası çalınan Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim cinayeti ile ilgili yargılanan sanıklardan Azmad Ali, Bilal Ahmed ve Faiz Ul Hassan hakkındaki ceza kararı dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz hafta adam öldürme ve soygun suçundan mahkum edilen sanıklar toplam 72 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Azmad Ali’yi 30 yıl, Bilal Ahmed ve Faiz Ul Hassan’ı da 22’şer yıl hapse mahkum etti.

Kararda sanıkların olaydaki rolü de açıklandı. Azmad Ali’nin Gökhan Naim’e 6 el ateş açıp para dolu çantayı aldığı, Bilal Ahmed’in gözcülük yaptığı, Faiz Ul Hassan’ın da olay yerinden kaçmak için aracı kullanan şahıs olduğu belirtildi.

Biri öldürdü, diğeri gözetledi

Ceza kararı Başkan Nüvit Gazi tarafından açıklandı. Gazi, sanıkların işlediği adam öldürme ve soygun suçunun müebbet hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğunu belirtti. Gazi, bu tür suçların toplum bireylerinin can ve mal güvenliği kaygısına neden olduğunu belirtti. Gazi, sanık Azmad Ali’nin, Gökhan Naim’in evinin önünde bekleyip, 6 el ateş açıp para dolu çantayı aldığını belirtti. Gazi, Bilal Ahmed’in işyerinin önünde gözcülük yapıp, Azmad Ali’ye haber verdiğini, Faiz Ul Hassan’ın ise Azmad Ali ve Bilal Ahmed’i araçla alıp, bir başka aracın yanına götürüp, para dolu çantayı teslim ettiklerini belirtti. Gazi, sanıkların rolleri dikkate alındığında cezada bir ayrıma gidilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gazi, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, Azmad Ali’ye 30 yıl, Bilal Ahmed ve Faiz Ul Hassan’a 22’şer yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim, 13 Mart akşamı işten evine giderken, beyaz bir araçtan inen üç şahıs, silahı doğrultup elindeki para dolu çantayı istemişti. Naim çantayı vermek istemeyince, zanlılar önce keser ile saldırmış ardından yanlarındaki silah ile 6 el ateş açmıştı. Naim, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Olayın ardından 8 kişi teker teker yakalanmış, cinayeti organize eden, çalınan 3 milyon lirayı alan Zahid Masood’un önce Güney Kıbrıs’a ardından Pakistan’a kaçtığı belirtilmişti.

Olayla ilgili ilk yakalanan isimlerden olan Azmad Ali ile Bilal Ahmed adam öldürme ve soygun suçunu kabul ederken, planlı cinayet davasını ise reddetmişti. Faiz Ul Hassan hiçbir suçlamayı kabul etmemişti.