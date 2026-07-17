Kapasite aşıldı

Kapasitesi 725 kişi olan Merkezi Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlü sayısı 871'e ulaştı. Cezaevinde bulunanların 286'sı Türkiye Cumhuriyeti, 103'ü çifte uyruklu (TC-KKTC), 251'i KKTC ve 231'i ise diğer ülke vatandaşı.

Resmi kapasitenin 146 kişi aşılması nedeniyle cezaevindeki yoğunluğun ciddi boyutlara ulaştığı belirtilirken, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Merkezi Cezaevi'nde yaşanan kapasite sorununun giderek büyüdüğünü belirterek, hükümete cezaevindeki sorunların çözümü için acil adım atma çağrısında bulundu.

Cezaevinde bulunan 871 kişinin uyruklarına ilişkin de bilgi veren Bengihan, bunların 286'sının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 103'ünün çifte uyruklu (TC-KKTC), 251'inin KKTC vatandaşı, 231'inin ise diğer ülke vatandaşı olduğunu açıkladı.

Aşırı doluluğun hem mahkum ve tutuklular hem de cezaevi personeli açısından ciddi sorunlar yarattığını ifade eden Bengihan, kapasitenin aşılmasının çalışanları son derece ağır çalışma koşulları altında görev yapmaya zorladığını savundu. Bengihan, mevcut şartlarda personelin görevini sağlıklı şekilde yerine getirmesinin her geçen gün daha da zorlaştığını dile getirdi.

Cezaevindeki idari yapıya da değinen Bengihan, hükümetin Merkezi Cezaevi'ne müdür atamaması nedeniyle kurumda yetki karmaşası yaşandığını söyledi.

Bengihan, idari boşluğun cezaevindeki mevcut sorunları daha da derinleştirdiğini iddia etti.

Merkezi Cezaevi'nde yaşanan kapasite sorununun uzun süredir devam ettiğini belirten Bengihan, hem personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesi hem de güvenlik ve sağlık risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla hükümetin gerekli idari ve yapısal önlemleri gecikmeden hayata geçirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

