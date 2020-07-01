"Kapılar kapanırsa ülkenin sonu olur"

Çiğdem AYDIN

Hükümetin kararıyla ülkeye ilk turist kafilesi gelirken, bazı sivil toplum örgütleri ise sınır kapılarının kapanması için mahkemeye ara emri başvurusunda bulundu.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, kapıların kapanması durumunda ülkenin sonunun geleceğini kaydetti.

Çağıner, Diyalog TV’de ‘Gündem Özel’ programına telefonla bağlanarak 1 Temmuz’da sınır kapılarının kapatılması talebiyle mahkemeye yapılan başvuruyu değerlendirdi. Çağıner kapıların kapatılması durumunda sadece turizm sektörünün değil ülkenin batacağını söyledi.

Çağıner, “Eğer bizim kapanmaya tahammül edecek ekonomik kaynaklarımız varsa kapatma konusunda bir şikayetimiz yok. Ancak bu kaynak yoksa sağlıklı bir şekilde açılmamız gerekiyor ki zaten tüm dünya da bunu yaptı” dedi.

Sektörlerin tahammülü kalmadı

Hükümetin elinde kaynak olmadığı için elindeki imkânlar çerçevesinde maksimum derecede önlemlerini alarak açılma kararı verdiğine değinen Başkan Çağıner, “Bu ülkeye dışardan turist gelmesini sağlamamız gerekir. Çünkü turizm sektörünü tamamlayan tarımcının, hayvancının, sanayicinin, taşıyıcının tahammülü kalmamıştır. Sağlık önlemleri çerçevesinde normalleşme adına kapıların açılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Bazı örgütlerin sınır kapılarının kapanması için ara emri için mahkemeye başvurduğunun anımsatılması üzerine Başkan Çağıner, “Bu durum sadece turizm sektörünün sonunu getirmez, ülkenin sonunu getirir. Sadece bizim sektör olsa sorun değil” dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 10:54