Cumhuriyet onlara emanet

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefkoşa bölgesi ilkokulları öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Ardından Bakan Çavuşoğlu, öğrenci ve öğretmenlerle kortej halinde Cumhurbaşkanlığı’na ve Meclis’e yürüdü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dün düzenlenen etkinlikte ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.

Lefkoşa’da Atatürk Büstü önünde düzenlenen törende, Lefkoşa bölgesindeki ilkokul öğrenci ve öğretmenleri de hazır bulunurken, 6 Şubat’ta Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerin anısına “Şampiyon Melekler kalbimizdesiniz” yazılı pankart açıldı.

Törende ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı çelengini Atatürk Anıtı’na sundu. Sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

Ardından Bakan Çavuşoğlu, öğrenci ve öğretmenlerle kortej halinde Cumhurbaşkanlığı’na yürüdü. Korteje, Lefkoşa Türk Belediyesi Gezi Treni de eşlik etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Lefkoşa bölgesi ilkokul öğrencileri ve öğretmenlerinin katılımıyla Cumhuriyet Meclisi ön bahçesinde tören düzenlendi.

23 Nisan tören ve etkinliklerle kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye ile birlikte KKTC'de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Bayram nedeniyle dün ve bugün düzenlenen etkinliklerin ardından Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 23 Nisan'da ise törenler yapılacak.

Öğrenciler İskele Belediyesi’ni ziyaret etti

İskele ilçesi merkez okullarından öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İskele Belediyesi’ni ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Şehit İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ve İskele Maarif Anaokulu’ndan çocuklar, okullarını ve arkadaşlarını temsilen ziyaret ettikleri İskele Belediyesi’nde başkanlık makamına da oturdular ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile sohbet ettiler. Ziyaret anısına çocuklara hediyeler verildi.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele Müdürü Cenk Vamık ile Maarif Anaokulu Sorumlu Öğretmeni Ferda Pırlanta’nın eşlik ettiği çocuklardan Gülten Yenigün, Mete Sergen, Hira Aydemir, Devlet Hosiyev, Sedat Şöferoğlu ve Yağmur Ayçiçek tek tek İskele Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.