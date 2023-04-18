Öğrencilerin eserleri yer aldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Atatürk’ün Çocukları Resim Sergisi, Merkez Lefkoşa’da Etkinlik ve Kültür Salonu’nda açıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı tarafından açılan sergiye, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililer, aileler ve çocuklar katıldı.

Öğrencilerin “ulusal egemenlik”, “yurt ve vatan sevgisi”, “yurt ve dünya barışı”, özgürlük”, “Atatürk’e duyulan özlemi” konularını resmettikleri sergide, Lefkoşa İlçesi’nden 10 devlet okulu, 2 özel okul, 3 ana okul, bir özel eğitim okulundan olmak üzere 133 öğrencinin resimleri yer aldı.

Sergi, 23 Nisan Pazar gününe kadar açık olacak.

Sergide ilk konuşmayı yapan İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında geleneksel hale getirdikleri serginin bu yıl ikincisinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Başarı, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Çavuşoğlu: 23 Nisan çocuklara armağan

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, bu yıl etkinliğin ikincisinin gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, 103 yıl önce TBMM’nin kurulduğunu ve 23 Nisan’ın Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak, ülkeyi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarabilmek için çalıştıklarını, geleceği emanet edecekleri çocuklar için mücadelelerini sürdürdüklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, her geçen gün Atatürk ilkelerine sarılarak, çalışmalarını Atatürkçü vizyonda ilerlettikleri söyledi.