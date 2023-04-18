Yetkililere açık mesaj

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-iş), personel sorununun çözümü konusunda hükümetin hiçbir adım atmaması gerekçesiyle İskele ve Güzelyurt Kaza Mahkemelerinde tam gün uyarı grevine gitti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yetkililere seslenerek, makul bir süre içerisinde personel eksiklikleri giderilmezse mahkemelerin genelinde grev ve eylemlerin başlayacağı uyarısında bulundu.

İki sendika konuyla ilgili Güzelyurt Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı.

Avukatlar da destek verdi

KTAMS Başkanı Güven Bengihan burada yaptığı açıklamada, Güzelyurt Mahkemelerinde yaşanan personel eksikliğine bağlı sıkıntıları ifade etmek için toplandıklarını belirterek, avukatların da kendilerine destek verdiğini söyledi.

KTAMS ve Kamu-İş olarak birlikte grev kararı aldıklarını dile getiren Bengihan, “Geç gelen adalet, adalet değildir” diyerek, mahkemelerin, halkın adalet taleplerine en iyi şekilde hizmet verebilmek için canla başla uğraştığını ancak, personel, araç eksikliği ve binadaki birtakım sıkıntılar nedeniyle adaletin uzun sürelerde sağlanabildiğini anlattı.

“Bizleri arayıp, çağrı yapıp toplantıya bile davet etmediler” diyen Bengihan, hükümeti “duyarsızlıkla” suçladı. “Personel sıkıntılarının neticelenmemesinin esas sebebinin Maliye Bakanlığı’nın gerekli yetkileri gününde ve zamanında vermemesi olduğunu” ileri süren Bengihan, “Kamu Hizmeti Komisyonu’nun ise aldığı yetkiyle neredeyse bir yıl sonra sınav tarihi açıklamasının sorunların üzerine ek sorunlar eklediğini” savundu.

“3 yıl önce bine yakın olan işlem şu an 4 binin üzerinde”

Güzelyurt mahkemelerinde son 3 yılda 8 çalışanın emekli olduğunu ifade eden Güven Bengihan, özellikle ceza davalarıyla ilgili işlem sayısına bakıldığında 3 yıl önce bine yakın olan işlemin şu an 4 binin üzerine çıktığına dikkat çekti. Buna karşın emekliye ayrılanların yerine gelen personel olmadığını belirten KTAMS Başkanı Bengihan, mahkemelerin aldığı kararları, emirleri yazanın bir kişi olduğunu söyledi.

İhmalin sorumlusu hükümet

Güzelyurt ve Lefke bölgesine mahkemelerde tebliğ ve icra görevini yapanın bir kişi olduğunu dile getiren KTAMS Başkanı Bengihan, tebliğ olmadığı için davaların da görülmediğini belirtti. Bu nedenle, “Geç gelen adalet, adalet değildir” dediğini kaydeden Bengihan, “bu ihmalin sorumlusunun hükümet olduğunu” öne sürdü.

“Yöneticilerin umurunda değil”

“Çalışanların fedakarlık yaptığını ancak, yöneticilerin umurunda olmadığını” savunan Bengihan, “Nasıl olsa işler döner. İşler döner de, bu işleri döndürenler nasıl döndürür?” diye sorgulanmadığını söyledi.

Ne ek mesai, ne maaş artışı, ne de tahsisat için toplandıklarını dile getiren KTAMS Başkanı Bengihan, “Bize personel verin diyoruz, personel…” dedi. İş yükü artışına çalışanların artık yetişemediğini belirten Bengihan, çalışanlarla görüşerek, sorunlara cevap bulmak adına personel ve araç eksikliğinin tamamlanması için mücadele başlattıklarını söyledi.

Yetkililere seslenen Bengihan, makul bir süre içerisinde gerekli personel eksiklikleri giderilmezse mahkemelerin genelinde grev ve eylemlerin başlayacağı uyarısında bulundu.