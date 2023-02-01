Karar için 3 yıl bekledi

Suna ERDEN

Girne-Tatlısu anayolunda 9 Haziran 2019 tarihinde 30 yaşındaki Mehmet Yıldırım’ın ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili dava 3 yıl sonra sonuçlandı.

Kazaya neden olduğu gerekçesiyle Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 60 yaşındaki Duran İnce 3 yıl hapse mahkum edildi. Kamyon ve minibüsün çarpışmasıyla gerçekleşen kazanın şerit ihlali sonucu meydana geldiği belirtildi.

Mahkeme Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer'in oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Soyer açıkladı.

Başkan Soyer, ölümle sonuçlanan trafik kazalarında artış olduğuna dikkat çekti.

Soyer, bu tür kazaların büyük acılara yol açtığını dile getirdi. Meydana gelen kazada bir kişinin yaşamını yitirdiğini, sanık dahil 5 kişinin yaralandığını belirten Soyer, Duran İnce’de kaza sonucu kalıcı hasar kaldığını belirtti. Başkan Soyer, sanığın avukatının, müvekkilinin şeker hastası olduğunu, kaza anında baş dönmesi yaşadığını söylediğini belirtti ve bu hususu dikkate aldıklarını söyledi. Sanığın sabıkasız olmasını da lehine değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Soyer, İnce’yi 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, Haziran 2019 tarihinde saat 10.40 sıralarında Girne - Tatlısu anayolunun 1- 2 kilometreleri arasında meydana gelmişti. Duran İnce yönetimindeki TLR 463 plakalı minibüsle Esentepe istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli virajda dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmişti. Minibüs, o esnada karşı istikametten gelen Mehmet Uzun yönetimindeki PH 352 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Sürücü ve bazı yolcular yoldan çıkıp bariyerlere çarparak durabilen minibüste sıkışmıştı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı yolcular, ambulansla hastaneye sevk edilmişti.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Mehmet Yıldırım (E-30) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ağır yaralanan minibüs şoförü Duran İnce ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne, 4 yolcu ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılmıştı.