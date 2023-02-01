Karne sevinci yaşandı

Ömer KADİROĞLU

İlköğretim, Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairelerine bağlı okullarda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönemi dün karnelerin dağıtılmasıyla tamamlandı.

Karnelerin dağıtılmasıyla ilköğretimde 25 bin, orta dereceli okullarda ise 27 bin öğrenci yarıyıl tatiline başladı. Öğrencilerin karne sevincine öğretmenleri ve aileleri de ortak oldu. Öğretmenler öğrencilere karne dağıtırken küçük hediyeler de verdi. Sınıf ve arkadaşlarından bir süre ayrı kalacak olan öğrenciler öğretmenlerine sarılarak tatile çıktı.

Bu arada Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ni ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini takdim etti. Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrenciler ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Çavuşoğlu, tüm eğitim camiasına sağlıklı ve huzur dolu bir tatil geçirmeleri temenni etti.

Çavuşoğlu konuşmasının ardından 6 A sınıfına girerek akademik başarı gösteren Ada Lidya Direkli ile Avrupa ve Dünya Fitness Şampiyonu olan Almira Karayusufoğlu’na karnelerini takdim etti.

16 Şubat’ta ders başı

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 25 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 4 bin meslek lisesi öğrencisi ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezinde yaklaşık 400 öğrenci öğrenim görüyor. Ülke genelinde okullarda yaklaşık 5 bin 800 öğretmen de görev yapıyor. Yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler 16 Şubat Perşembe günü ders başı yapacak.