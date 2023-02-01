Kendi eliyle  tuzağa düştü

Eşiyle birlikte Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek Moldova pasaportunu kaybettiğini söyleyen kadının 24 yıl önce ülkeden çıkış yaptığı ve başka bir kimlikle KKTC’ye giriş yaptığı ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalar sonucu 44 yaşındaki V.G.’nin 24 yıl önce bir gece kulübünde konsomatris olarak çalıştığı, 1999 yılından ülkeden çıktığı ve 2000 yılında A.G. ismiyle KKTC'ye giriş yaptığı belirlendi. Evli ve bir çocuk annesi V.G.’nin ülke içerisinde yaptığı tüm işlemlerde ise E.G. kimliğini kullandığı belirtildi.

Polis, eşine sahte kimlikler düzenlediği gerekçesiyle V.G.’nin kocası S.G.’yi tutuklayarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı S.G’nin sahte evrakı tedavüle sürme ve sahte evrakla kayıt temini suçlarından tutuklandığını belirterek, olguları aktardı.

Polis başvuru yapılınca ortaya çıktı

Polis, zanlı S.G. ile eşi V.D.’nin 27 Ocak 2022 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü Muhaceret şubesine gelerek kayıp başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Polis, yapılan başvuruda S.G.’nin, eşi V.D’nin Moldova pasaportunu kaybettiğini ve almış olduğu geçici seyahat belgesi ile çıkış yapıp yapamayacağını sorduğunu belirtti.

Polis memuru, V.D. ile ilgili olarak yapılan incelemede 6 Ağustos 1999 yılında KKTC’den çıkış yaptığının ve başka girişinin olmadığının görüldüğünü ifade etti.

Polis, zanlının sözlü beyanında 2005 yılı içerisinde Ercan Havalimanından işlem yapmadan ülkeye giriş yaptığını beyan ettiğini anlattı.

Polis, zanlıların Marmara bölgesindeki ikametgahlarında yapılan aramada beraber çekilmiş olduğu fotoğraflarının bulunduğu albümün emare olarak alındığını belirtti.

Polis, meseleyle ilgili yapılan soruşturmada V.D.'nin 2000 yılında A.G. ismiyle KKTC'ye giriş yaptığını, S.G. ile evli olup 2004 doğumlu bir çocukları olduğunu ve Lefkoşa'da yapılan tüm işlemlerde E.G. isminde kayıt yapıldığının tespit edildiğinin altını çizdi. Polis, A.G. adına düzenlenen evrakların emare olarak alındığını anlattı.

Gitti, başka bir isimle geri geldi

Polis, mesele ile ilgili olarak V.D.'nin 1999 yılında bir işyerinde konsomatris olarak bir yıl çalıştığı ve çıkış yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının kimliğinin tespitinin yapılması gerektiğini, meselede alınması gereken ifadeler ve KKTC dairelerinde yapılması gereken araştırmalar olduğunu belirterek, 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

