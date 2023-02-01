Bu acı geçmez

Hüseyin ÇİÇEK

Geçtiğimiz hafta vahşi bir cinayete kurban giden 16 yaşındaki lise öğrencisi Zehie Helin Reessur’un okul arkadaşları dün Gazimağusa’da anlamlı bir eylem gerçekleştirdi. Okul öğrencilerinin ‘karne gününde’ gerçekleştirdiği bu eylem ülke çapında geniş yankı uyandırdı. Helin’in annesi de öğrencilerin eylemini gözyaşı dökerek izledi.

Gazimağusa Meslek Lisesi’nin önünde toplanan öğrenciler, daha sonra Namık Kemal Meydanı’na kadar pankartlı yürüyüş yaptı. Eylemin ardından okul bahçesinde karne dağıtım töreni gerçekleşti. Okul yönetimi Helin’in karnesini ailesine verirken, duygusal anlar yaşandı. Karnenin üzerine “Her zaman kalbimizde olacaksın” yazıldı.

O artık bir melek

Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencileri, 25 Ocak’ta cinayete kurban giden arkadaşları Zehie Helin Reessur için “Helinler Ölmesin Diye” sloganıyla eylem yaptı.

Bazı sivil toplum örgütleri ve vatandaşların da katılarak destek verdiği eylemde, okul önünde toplanan öğrenciler, önce Zafer Anıtı’na, oradan da Namık Kemal Meydanı’na yürüdü. Öğrenciler yürüyüş esnasında “Eşitlik arıyoruz”, “Adalet istiyoruz”, “Kadın cinayetlerine son”, “İsyanımız var”, “Kadın erkek eşittir”, “Kadın cinayetleri politiktir”, “Bu ülkede 16 yaşında bir kız öldürüldü”, "Öldürülmek istemiyoruz", “Biz daha çocuğuz“, ”Erkek şiddetine son”, “Helinler ölmesin” sloganları attı.

Elde taşınan dövizlerde ise, “Seni asla unutmayacağız Helin Reessur”, “Helin’imiz artık melek”, “Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok”, “Kadın değil, çocuktu”. “Aşk değil, çocuk cinayeti”, “Kaza da kader de değil, cinayet”, “Güneş kızımızın altın rengi sarı saçları kana bulandı”, “Öldürülmek istemiyoruz biz daha çocuğuz”, “Tacize, şiddete karşı güvenli yasalar istiyoruz” ifadeleri dikkat çekti.

Sıra arkadaşları konuştu

Zafer Anıtı önünde Helin’in sıra arkadaşları Azra Çağan ile Fatma Çayönü konuşma yaptı.

Azra Çağan, Helin ile ilgili bir masal anlatarak, Helin’in, hayalini kurduğu gibi dünyanın en iyi müzisyen ve bestecilerinden biri olarak bir hayat yaşadığını, sevdiği adamla evlenerek çocuklarıyla birlikte mutlu mesut yaşadığını anlattı. Fatma Çayönü de konuşmasında “Helin’in az önce anlattığımız masaldaki gibi bir hayatı olsun istedik, sonu erkek şiddetiyle katledilerek bitmeyen…” Yaşadığı ülkedeki düzene kurban gitmeyen…” diye konuştu

En büyük acıyı yaşattınız

Helin’i hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Çayönü, “Bize 16 yaşımızda yaşayabileceğimiz en büyük acıyı yaşattınız. Biz 16 yaşında arkadaşımızın cenazesine değil doğum günü partisine gitmeliydik. Biz 16 yaşında arkadaşımızın tabutuna değil kendisine sarılmalıydık. Bize 16 yaşında, bir avuç toprağı Helin diye sevmeyi öğrettiniz. Biz Helin’le birlikte 16 yaşımızda, neşemizi, sevincimizi ve bu topraklara olan umudumuzu da gömdük. Yüreğimiz paramparça, kaybedeceğimiz tek bir canlı, arkadaşımız daha yok.” dedi.



Helin cinayeti derinden yaraladı

Bu arada Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER), “lise öğrencisi Helin’in cinayete kurban gitmesini" kınayarak, “suçlunun kısa sürede yakalanarak, adalete teslim edilmesi sürecinde başarılı bulduğu" polisi kutladı. Emekli Polisler Derneği Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “25 Ocak 2023 tarihinde İskele Long Beach bölgesinde Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Zahie Helin Ressun’un hunharca öldürülmesi olayı toplumda büyük bir infal ve üzüntü yaratmış, bizleri ise derinden yaralamıştır. Toplumda alışılmamış bu gibi olaylara sebebiyet verenleri lanetle kınıyor ve bir daha bu gibi olayların olmaması temennisinde bulunuyoruz. Ayrıca kısa bir sürede suçlunun tespit edilerek yakalanmasına ve adalete teslim edilmesinde büyük bir çaba sarf ederek başarı gösteren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polisine teşekkür eder başarıların devamını dileriz. Umarız toplumumuz bir kez daha böyle bir üzüntü yaşamaz.”

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023, 10:25