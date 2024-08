Karar yürürlükte

Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Üstel, muhaceret cezasına düşenler için indirime gidildiğini söyledi.

Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası ile önemli düzenlemeler yapıldı.

Başbakan Ünal Üstel’in girişimleriyle, Lefkoşa’nın tanınan simalarından Abubakar Uthman’ın 16 yıl boyunca izinsiz yaşadığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından yasal statüye kavuşması sağlandı. Ayrıca, SOS Çocuk Köyü’ndeki gençlere vatandaşlık hakkı tanınması amacıyla 61/2024 sayılı Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nda değişiklik yapıldı.

Başbakan Ünal Üstel yaptığı açıklamada, 11 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe giren Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası ile çeşitli statülerde olup muhaceret cezasına düşen kişiler için cezalarda indirim yapmak suretiyle bir düzenlemeye gidildiğini ancak uygulamada yeni taleplerin olduğunu ve bir takım mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla bunu değerlendirerek, bir takım önlemler alındığını dile getirdi.

Başbakan Üstel açıklamasında şunları kaydetti:

"Devletin elde edeceği gelir kaybını önlemek için birikmiş taahhuk eden para cezalarının tahsil edilmesine olanak sağlanması amacıyla 61/2024 sayılı Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nda belirtilen diğer kurallar doğrultusunda ve af süresi kapsamında başvuru yapmaları sağlanmıştır.

Ülkemizde S.O.S Çocuk Köyünde ve/veya Devlet himayesinde bulunan 18 (on sekiz) yaşından küçük veya 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olanlar, S.O.S Çocuk Köyünden ve/veya Devlet himayesinden çıkıp ülkede ikamet edip herhangi bir sebeple cezaya düşenler, ülkede ikamet izinsizlikten dolayı cezada olanlar, ülkede cezada bulunan 18 (on sekiz) yaşından küçük çocuklar, İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nde belirtilen engelli kişiler, yürürlükteki 1 aylık brüt asgari ücretin %10’u tutarında para cezasını ödemeleri koşuluyla geri kalan para cezasından muaf tutulmuştur.

Yurt dışında olup KKTC’de aile bağı (eş, anne, baba, kardeş, çocuk) olan ve KKTC’de izinsiz olarak bulunduğu tespit edilerek girişine engel konulan kişiler ise 1 asgari ücret ödemek koşuluyla para cezasının geri kalanından muaf tutulmuştur.

Bu doğrultuda hazırlanan Yasa Gücünde Kararname 27 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir."

Gecikme zamlarına af

Başbakan Ünal Üstel, Yasa Gücünde Kararname ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar İdare’ye başvuran hak sahiplerine, birikmiş gecikme zamlarının yüzde 10’unu ödemeleri şartıyla geriye dönük tüm gecikme zamlarından muafiyet sağlanacağını açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, 57/2024 sayılı Konut Edindirme Yasası’nın 32’nci maddesi uyarınca kırsal kesim arsası ve konut satış veya icarından oluşan borçların tahsilinde yaşanan gecikmeler ve buna bağlı gecikme zamları nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için harekete geçti. Üstel, dövizdeki artışların etkisiyle hak sahiplerinin gecikme zamlarını ödeyemez duruma geldiğini belirterek, bu durum karşısında hükümetin duyarsız kalamayacağını vurguladı.

Bu doğrultuda hazırlanan Yasa Gücünde Kararname, 27 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile, gecikme zamları altında ezilen vatandaşların mağduriyetlerini gidermek ve devletin alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla yeni bir düzenleme getirildi.

Mağusa’da partililerle buluştu

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, Gazimağusa İlçe Başkanlığı’nın Serdarlı’da düzenlediği geniş katılımlı etkinlikte partililer ve bölge halkıyla bir araya geldi. Gecede, bölge örgütlerinde görev alanlara sertifikaları da verildi