4 bin liraya çanta var

Ömer KADİROĞLU

Yeni eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala aileler çocukları için kıyafet ve kırtasiye alış-verişini başlatırken, ihtiyaç malzemelerinde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 50 ile yüzde 100’e varan oranlarda artış olduğu görüldü. Aileler için en büyük gider kalemi ise okul çantası. En düşük fiyat 300 lira olmasına karşın, bu tür çantaların ihtiyacı karşılamadığı, dolayısıyla ailelerin 2 bin ile 4 bin lira arasında satılan çantalara yöneldiği belirtildi.

Okula yeni başlayacak olan çocuklar için gerekli olan su matarası ve beslenme çantaları ise yine yüksek fiyatlarla raflardaki yerlerini aldı. Su matarasının geçtiğimiz yıl en ucuzu 70 en pahalısı 900 lira iken, bu yıl en ucuzu 100 en pahalısı bin 300 lira. Dar ve sabit gelirli aileler için kırtasiye malzemeleri gibi kıyafetlerin maliyeti de oldukça yüksek rakamlarda. Aileler “zorlansak da çocuğumuz için bu harcamayı yapmak zorundayız” diyor.

Karton dosya 450 TL

Diyalog’un yaptığı araştırmaya göre; tükenmez kalem 2.25 TL-35 TL cetvel 2.50 TL-35 TL, karton dosya 250 TL-450 TL, çıtçıtlı dosya10 TL-75 TL, beslenme çantası 249-1000 TL, kaplama kağıdı10 TL-35 TL, resim defteri 90 TL-200 TL, kalem tıraş10 TL-50 TL ve kırmızı kalem 5.25 TL-20 TL arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Bir yılda fiyatlar uçtu

Bir önceki yılla bu yıl kıyaslandığında okul malzemelerinin fiyatlarında ciddi artışlar olduğu görülüyor. 2023’te en fazla bin 700 TL olan çantanın fiyatı bu yıl 4 bin TL’ye çıkarken, kalem cüzdanının fiyatı ise bin 300 liraya kadar çıkıyor.

Okul malzemelerinin eski ve yeni fiyatları şöyle:

2023 2024

Çanta 300 TL – Bin 700 TL 300 TL – 4 bin TL

Su matarası 70 TL - 900TL 100 TL – Bin 300 TL

Silgi 3 TL - 12 TL 5 TL – 30 TL

Defter 20 TL - 185 TL 25 TL - 250 TL

Kalem 2 TL - 15 TL 2.50 TL - 25 TL

Boya Kalemi (12’li) 20 TL - 185 TL 47.50 TL - 300 TL

Sulu Boya 15 TL – 190 TL 40 TL - 350 TL

Pastel Boya 23.75 TL – 230 TL 47.50 TL - 375 TL

Kalem cüzdanı 35 TL-750 TL 59 TL-Bin 300 TL